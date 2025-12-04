Съдът решава дали да остави в ареста четирима от задържаните за погрома на протеста (Снимки)

Съдът решава дали да остави зад решетките четирима от задържаните за погрома на протеста в София.
Софийският районен съд решава дали да остави зад решетките четирима младежи, задържани за погрома в понеделник когато хиляди граждани протестиращи мирно.
Четиримата са Жулиен Желязков, който е роден през 2003 г., работи като готвач в ресторант на ул. "Оборище" и е осъждан. Най-голям като възраст е Кристиан Йончев, който е роден през 1994 г., осъждан е и в момента е в изпитателен срок. Прави ремонт на покриви. Третия Лъчезар Тулешков е безработен не е осъждан, роден и през 2000 г. А четвъртият е Мартин Иванов , също безработен от Люлин, роден през 2004 г.