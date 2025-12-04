БАН със специална декларация за адекватно финансиране през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Липсата на средства демотивира, не може да привличаме млади кадри, категорични са учените

"Трайното недофинансиране на БАН обаче води до неконкурентни възнаграждения, риск от демотивация на научните кадри, затруднения при привличането на млади специалисти и невъзможност за поддържане на модерна изследователска инфраструктура. Тези проблеми поставят най-продуктивната част от българската научна общност в по-неблагоприятно положение спрямо европейските ѝ партньори." Това се казва в декларация на БАН относно необходимостта от адекватно финансиране за 2026 г., приета на заседанието си на 3 декември 2025 г.

Ето пълния текст на декларацията:

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) изразява сериозна загриженост по отношение на трансфера на БАН за 2026 г.

БАН формира и реализира значителна част от националния научен потенциал и играе основна роля в развитието на българската наука, генерирайки близо 40% от националната научна продукция. Академията е водещата научна институция по резултати, научно и обществено въздействие, патентна активност и обща оценка на научната дейност. Институтите ѝ имат силно международно присъствие, успешна проектна дейност по национални и европейски програми и ключова роля в научните инфраструктури и националните научни програми. БАН предоставя и значим експертен капацитет в подкрепа на държавните политики.

Трайното недофинансиране на БАН обаче води до неконкурентни възнаграждения, риск от демотивация на научните кадри, затруднения при привличането на млади специалисти и невъзможност за поддържане на модерна изследователска инфраструктура. Тези проблеми поставят най-продуктивната част от българската научна общност в по-неблагоприятно положение спрямо европейските ѝ партньори.

На тази основа Общото събрание на БАН:

1. Изразява категоричния си отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране на БАН. Настоява за финансиране, обвързано с ефективността на резултатите и международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети.

2. Очаква конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера на БАН за 2026 г. спрямо трансфера за 2025 г., който да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование, така и да гарантира увеличение с 10 % на заплатите на всички учени (професор, доцент, главен асистент) и служители, които са извън обхвата този закон.

3. Настоява да бъдат осигурени средства в размер на 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни работи на две знакови за гр. София сгради на БАН, находящи се на ул. „Московска" № 45 и ул. „Московска" № 13-13А.

4. Апелира за дългосрочна държавна политика за устойчиво финансиране на научните институции чрез законодателни промени, които да гарантират адекватни пропорции между академичните длъжности и условия на труд.

5. Потвърждава готовността си да предоставя експертна подкрепа при формулирането на ефективни решения в интерес на българската наука и общество.