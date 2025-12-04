ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Пуснаха под гаранция от 5000 лв. шофьора, причинил смъртта на полицай край Требич

СГП утре ще протестира решението на СГС

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. Мирослав Василев, който причини смъртта на полицай в района на Северната тангента в София на 1 декември сутринта. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейски автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Гаранцията подлежи на обжалване и протест, съобщи БТА. 

Василев има общо шест нарушения на правилата за движение, като едно от тях е за превишена скорост. Скоростта, с която е управлявал автомобила е 149  км/ч, посочиха от прокуратурата по време на заседанието.

Адвокатът на Василев представи медицински изследвания, показващи, че състоянието на обвиняемия не е добро и обясни, че той работи.

Софийска градска прокуратура утре ще протестира решението на Софийския градски съд. 

