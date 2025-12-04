Вотът на недоверие на ПП-ДБ ще е за икономическа политика

Няма нито капка смирение, разгневи се Николай Денков

Пеевски много държеше под всяко наше предложение да се подписва, заяви Ивайло Мирчев

Провал в икономическата политика - това е темата на задаващия се шести вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков.

Инициативата този път е на "Продължаваме промяната - Демократична България" и стана ясна днес, след като 5 часа депутатите обсъждаха мерките на полицията по време на мащабния протест в понеделник, на който десетки хиляди хора поискаха смяна на властта. И макар организаторите от ПП-ДБ да твърдяха, че недоволството е само срещу бюджета, след това размислиха и обявиха, че в петък ще внесат вот на недоверие.

"Темата е за икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протеста. Бюджетът беше само последната капка на грешно провежданата икономическа политика срещу бизнеса, срещу средната класа, срещу бизнеса. Икономическата политика на правителството е тотално сбъркана", обяви днес в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Зам.-председателят на ПП Николай Денков се възмути от липсата на смирение и извинение от МВР и управляващите за поведението им на протеста и задържаните в ареста младежи. „Според сегашния вътрешен министър Даниел Митов и според предишния Калин Стоянов, ако е имало проблеми и ексцесии, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 протестиращи, заслугата за това е на полицията. Истината е точно обратната - протестът беше мирен, след протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и няма как да бъде променена тази картина", изтъкна Денков след обостреното парламентарно изслушване, прераснало в дебат. Няма нито капка смирение, гневен бе бившият премиер.

ПП-ДБ разкритикуваха и тезата на вътрешния министър, според когото вината за ескалацията на протеста е на организаторите на протеста. "Когато има 100 хил. човека на протест, няма как да бъдат контролирани. Всички предварителни планове на организаторите се променят в движение. Организаторът е уведомил МВР по телефона, че между 16 и 17 ч. следобед, се очакват много повече от планираното, и няма как да контролираме накъде ще тръгнат, дали ще има шествие. Работата на МВР е да проверява протеста по цялото му протежение, да проверява за провокатори", настоя Божанов.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев реши да отговори и на лидера на ДПС - НН Делян Пеевски, който по-рано размаха в парламента законопроекти, под които подписите им стоят заедно.

"Видях, че днес размахва някакви подписи и си спомням много добре. Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори. И тъй като нашата политика на ДБ, и на ПП винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени - над 100, между другото - в Украйна, за което България получи стотици милиони", разказа той за един от документите. Пеевски, който тогава много искал да се освобождава от "Магнитски", си бил пратил "секретарката с нейния телефон". "Тя е с функция секретарка - депутат от "ДПС-Ново начало". Тя идва при мен и казва: "Тук колегата иска да говори с вас, моли да се подпише, за да го освободят от "Магнитски". Поради тази причина подписът му е там. Това става в пленарна зала, между другото. По наше предложение, което ние сме подписали", заяви Мирчев. "Много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме се борили с руската пропаганда и този, който се врътка, според това кога му е изгодно, дали иска да влиза и излиза от "Магнитски", дали е евроантлантик, или не е евроатлантик, този квантов човек, този квантов лунатик е Делян Пеевски", продължи депутатът от ДБ.

Според него "по всички сватбени ритуали експертите са Делян Пеевски и Бойко Борисов".

Не знам защо ме занимавате с този квантов лунатик, аз видях страха в неговите очи, заяви още Мирчев по адрес на Пеевски. А след като вчера Мирчев се опита да влети в стаята на лидера на ДПС - НН и дори имаха кратък сблъсък, той иронизира, че опонентът му искал да каже "Не на страха", но вместо това изрекъл "Не на омразата". Поведението си от вчера Митов обясни с това, че "така биха се държали всички протестиращи".