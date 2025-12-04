Апелативният съд в Пловдив остави в ареста таксиметров шофьор, хванат с 18,33 кг коноп в колата

Апелативният съд в Пловдив потвърди взетата от Окръжен съд - Стара Загора мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо таксиметровия шофьор А. В. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 21.11.2025 год. в района на 210-ти километър на автомагистрала "Тракия" в посока за град Бургас, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в големи размери – 18,33 кг. бруто тегло коноп, съобщиха от съда.

Това престъпление е наказуемо с "лишаване от свобода" за срок от три до петнадесет години и глоба в размер от 10 000 до 15 000 лева.

Апелативният съд намери, че е налице обосновано предположение за участието на обвиняемия в твърдяното престъпление, като отхвърли аргументите на защитата за достоверност на неговите твърдения, че е извършвал таксиметрова услуга на клиент, без да знае какво превозва.

Съдът обоснова и отчетлива опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие при по-лека мярка за неотклонение, като обърна внимание на създадената и изпълнявана сложна организация по приемане/предаване на сака с инкриминирания наркотик, обединяваща усилията на конспиративно действащи лица, а също на много голямото количество намерена марихуана, от което могат да се оформят хиляди отделни дози.

Определението на Апелативния съд е окончателно.