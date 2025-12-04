Бобчева: РИОСВ не знае как да тълкува непрекъсваемост на сметосъбирането

След като Столична община отправи официално запитване до РИОСВ – София за тълкуване на законовото изискване за непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране, вместо очаквания експертен отговор, инспекцията прехвърли въпроса към Министерството на околната среда и водите. Това се случва въпреки че именно РИОСВ е компетентният орган да даде становище по такива казуси. Така вместо да даде своята професионална експертиза, РИОСВ се дистанцира от собствените си правомощия и прехвърля отговорността на политическо ниво. Това съобщиха от Столичната община.

„Подозирам, че има някакъв страх и че цялата държавна администрация е парализирана. А заради този страх да се вземат решения всъщност се блокират и конкретните стъпки, които ние можем да предприемем", заяви заместник-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", както и в "Люлин" и "Красно село".

Това се случва в ситуация, в която законът изисква непрекъсваемост на услугата, дни след като процедурата за подписване на договор с нов изпълнител за Зона 4 ("Надежда", "Сердика", "Илинден", където също предстои изтичане на договорите) е блокирана от КЗК, а органът, който трябва да даде експертно становище за цялостната ситуация със сметосъбирането в София, РИОСВ, прехвърля въпроса към министъра. Резултатът е, че стотици хиляди жители стават заложници на административно прехвърляне на топката и отказ от поемане на отговорност, заявяват от общината.

Столичната община е предприела навременни действия и е изпълнила всичките си законови задължения, но останалите институции, от които зависи преодоляването на кризата, не осигуряват критично важно съдействие, казват още от “Московска” 33.