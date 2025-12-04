ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21847321 www.24chasa.bg

Бобчева: РИОСВ не знае как да тълкува непрекъсваемост на сметосъбирането

Даринка Илиева

[email protected]

1176
Надежда Бобчева

След като Столична община отправи официално запитване до РИОСВ – София за тълкуване на законовото изискване за непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране, вместо очаквания експертен отговор, инспекцията прехвърли въпроса към Министерството на околната среда и водите. Това се случва въпреки че именно РИОСВ е компетентният орган да даде становище по такива казуси. Така вместо да даде своята професионална експертиза, РИОСВ се дистанцира от собствените си правомощия и прехвърля отговорността на политическо ниво. Това съобщиха от Столичната община.

„Подозирам, че има някакъв страх и че цялата държавна администрация е парализирана. А заради този страх да се вземат решения всъщност се блокират и конкретните стъпки, които ние можем да предприемем", заяви заместник-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", както и в "Люлин" и "Красно село".

Това се случва в ситуация, в която законът изисква непрекъсваемост на услугата, дни след като процедурата за подписване на договор с нов изпълнител за Зона 4 ("Надежда", "Сердика", "Илинден", където също предстои изтичане на договорите) е блокирана от КЗК, а органът, който трябва да даде експертно становище за цялостната ситуация със сметосъбирането в София, РИОСВ, прехвърля въпроса към министъра. Резултатът е, че стотици хиляди жители стават заложници на административно прехвърляне на топката и отказ от поемане на отговорност, заявяват от общината.

Столичната община е предприела навременни действия и е изпълнила всичките си законови задължения, но останалите институции, от които зависи преодоляването на кризата, не осигуряват критично важно съдействие, казват още от “Московска” 33.

Надежда Бобчева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените