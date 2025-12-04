ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 21-годишен за побой и повреждане на чуждо имущество в шуменско село

Той нахлул в жилището и счупил телевизор, маса и стол и нанесъл побой на двама мъже СНИМКА: PIXABAY

Полицаи задържаха 21-годишен мъж за нанесен побой и повреждане на чуждо имущество в шуменското село Струйно, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Около 7:30 часа на 3 декември мъжът с още двама души проникнал в частен имот в селото. Той нахлул в жилището и счупил телевизор, маса и стол. След това е нанесъл побой на двама мъже на 45 и 21 години - баща и син. 

Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Установено е, че причина за побоя и увреденото домашно имущество са неуредени лични взаимоотношения. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

Полицаи задържаха на 17 ноември шуменец за причиняване на телесна повреда на 30-годишна жена, с която живее на семейни начала, в условията на домашно насилие. Пред полицейските служители, които пристигнали на ул. "Ела" в града, тя съобщила, че мъжът ѝ нанасял удари от 20:00 до 00:00 часа. 

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Според данните, увеличение се наблюдава при престъпленията против личността -  237 през 2024 г, с 45 повече от предходната година. 

