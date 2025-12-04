3 месеца условно за Альоша от Пловдив, за втори път подал фалшив сигнал за бомба в Шесто районно

Предишния път се размина с глоба

3-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок договори Альоша Ангелов, подал за пореден път фалшив сигнал за бомба в пловдивското Шесто районно управление. Мъжът е признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд. Решението за това е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Неистинският сигнал е подаден на 5 април. Альоша звъннал на телефон 112 и съобщил, че в управлението има бомба, като казал и кой точно я е поставил. След проверка обаче се оказало, че такава няма.

Както "24 часа" вече писа, Альоша Ангелов не за първи път плаши полицаите от Шесто. Миналата година той беше глобен с 500 лв., защото на 8 март се обадил за бомба на паркинга.