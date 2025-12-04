Ученици слушаха лекция за разделението на властите и структурата на съдебната власт

На 3 декември 2025 година ученици от 10. клас от Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" посетиха Окръжен съд – Монтана и изслушаха лекция, свързана с разделението на властите, структурата на съдебната власт и видовете съдилища, които им бяха представени от съдия Елизабета Кралева от Гражданското отделение на Окръжен съд – Монтана.

Учениците научиха за видовете дела, които се разглеждат в съдилищата – наказателни, граждански, търговски и административни, за ролята, функциите и компетентността на всеки съд при разглеждането на делата, както и за системата за случайно разпределение, чрез която се избира съдия-докладчик по образувано дело.

Съдия Кралева обясни на десетокласниците кой и при какви условия внася в съда обвинителен акт, тъжба или молба, за възможността, която страните имат за обжалване на съдебно решение пред по-горестоящ по степен съд, както и кои актове подлежат на публикуване. Съдия Кралева сподели с учениците и за медиацията като нов алтернативен способ за разрешаване на спорове по някои граждански дела.

В рамките на последвалата дискусия младежите задаваха различни въпроси – как се става съдия, защо съществуват различни съдебни инстанция, как се избират и каква е ролята на съдебните заседатели.

Срещата между учениците от ПМПГ и съдия Кралева е трета за тази учебна година в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Окръжен съд – Монтана в партньорство с Окръжна прокуратура – Монтана, Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г. Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.