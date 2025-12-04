Арест за четиримата, замеряли с бомбички и бутилка полицаите пред Министерския съвет на протеста

Софийският районен съд остави в ареста и четиримата младежи, задържани за погромите на протеста в понеделник. От определението на съда стана ясно, че трима от тях Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов и Кристиан Йончев са хвърляли бомбички по полицаите пред Министерския съвет в 23:50 ч. в понеделник 1 декември, а четвъртият Жулиен Желязков, който не е от тяхната компания, хвърлял стъклена бутилка по полицаи пред Министерския съвет 5 минути след полунощ.

Кристиян, Лъчезар и Мартин били от една компания 6-7 човека на т.н. Триъгълник на властта. От време на време те се смесвали с множеството протестиращи граждани и си махали маските от лицата, а когато решавали да хвърлят бомбички по сградата на МС и полицаите отново си ги слагали. Поведението им направило впечатление на двама оперативни работници от СДВР, които са и ключови свидетели по делото. Те последвали компанията на тримата от Триъгълника на властта до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Пиротска", където били задържани. Оказало се, че Мартин нямал документ за самоличност. Тримата били откарани в ареста на 3-то Районно управление. Четвъртият, Жулиен, също бил забелязан от оперативни работници. Той се навел и взел бутилка от земята и я хвърлил по полицаи. Не стана ясно дали Жулиен е бил маскиран, но по-скоо не е.

Оперативните, които са го наблюдавали, го последвали от Триъгълника на властта към метростанция "Сердика", където най-вероятно е щял да си хваща метро. Те се обадили на своите колеги от метростанцията, които задържали Жулиен. При ареста той не оказал съпротива. Оказа се, че младежът е извършил това деяние по време на изпитателен срок за употреба на наркотици през 2023 г. Другите трима също имат своите сблъсаци с Темида. Лъчезар например е със споразумение за трафик на бежанци, Кристиан пък е с административно наказание глоба за друго свое деяние. Мартин Иванов не е осъждан, но пък съдът посочи, че той е бил най-агресивен, включително към мирните протестиращи.

Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември. В залата бяха и близки на четиримата.