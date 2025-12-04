ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21847602 www.24chasa.bg

Полицията в Плевен конфискува от склад 4700 литра перилни препарати менте

1484
Общо иззетото количество е около 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка СНИМКА: Pixabay

Полицията иззе 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен. 

В хода на проведена специализирана полицейска операция служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Плевен извършиха проверки на 3 декември.

В складова база на булевард „Георги Кочев“ в Плевен са установени и иззети перилни препарати, представляващи стоки – обект на запазено търговско право. С цел предотвратяване на по-нататъшно разпространение, стоките са иззети като веществени доказателства.

Общо иззетото количество е около 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен, а по реда на закона е образувано досъдебно производство.

Проверката продължава, като се извършват допълнителни действия за установяване на източника и начина на доставка на стоката.

Общо иззетото количество е около 4700 литра перилен препарат, на който е придаден вид, че е от запазена търговска марка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените