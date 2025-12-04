6200 книжки попълват приказните библиотеки в детските градини на Велико Търново

Тазгодишното издание на благотворителната кампания „Заедно даряваме детски книжки" завърши с рекорден резултат – 6200 книги, събрани от 3264 дарители, което е с над 2000 повече от миналата година. Големият финал бе отбелязан с концерт в МДТ „Константин Кисимов" във Велико Търново, където залата беше препълнена, а публиката – очарована и заредена с емоция и благодарност.

„Нека добрите дела на Гражданско сдружение 'Заедно можем всичко' да продължават да привличат съмишленици!"- това се казва в специално послание от президента Румен Радев до сдружението Президентът поздрави както организаторите, така и многобройните дарители и деца, които участват в кампанията, посочвайки, че подобни инициативи играят ключова роля в изграждането на образователната среда за най-малките.

По време на концерта бяха отличени и наградени най-големите дарители. Грамотите бяха връчени от инфлуенсърите Стилян Василев и Тонката Илиев от Асоциацията на инфлуенсърите, която подкрепя кампанията. Сцената бе озарена от изпълненията на децата от Танцова школа „Рали" при НЧ „Искра" – Велико Търново, както и от тези на ДЮТА „Търновче". Концертът включваше и музикални изпълнения на младите таланти Кристина Енчева, Даная Александрова, Алекс Карабоев, Иван Димитров и Александър Момински, които превърнаха вечерта в истински празник на детския талант и добротата.

Кампанията се проведе под патронажа на координатора Филип Андреев, проф. д-р Христо Бонджолов – съпредседател на сдружението и бивш ректор на Великотърновския университет, Албена Генчева – директор на детска градина „Слънце" във Велико Търново и детска градина „Пинокио" в Самоводене, както и с подкрепата на общинските съветници Димитър Манолов и Борис Китанов.

Благодарност към всички, които са помогнали за обогатяването на детските библиотеки в общината, изрази и Димитър Манолов – председател на сдружението, като призова дарителите да продължат да ги обогатяват и да вдъхновяват нови поколения читатели. Организаторите имат за цел да открият свои съмишленици в цялата страна и кампанията да стане национална.