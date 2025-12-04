БНТ променя програмата си в памет на починалия поет Найден Вълчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на големия поет и писател Найден Вълчев, автор на текстовете на много популярни песни, сред които "Една българска розa". Той е и един от създателите на Съюза на преводачите в България.

Тази вечер, 4 декември, след късната емисия "По света и у нас" БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването "БНТ на 60" с негово участие.

На 6 декември, събота, от 18:15 ч. по БНТ 2 гледайте документалния филм "Една роза за Найден Вълчев".

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Найден Вълчев.