Пускат рибари на Гребния канал в Пловдив на Никулден

24 часа Пловдив онлайн

Риболовът ще се осъществява от северната част на Гребния канал.

Който хване толстолоб и бял амур, трябва да ги връща обратно във водата

Свободният риболов на Гребния канал в Пловдив принципно е забранен, но ще бъде разрешен тази събота от 8 до 16 ч. по повод Никулден. Целта на контролния улов е да се установи моментното биосъстояние на съоръжението, което е под постоянен експертен контрол спрямо растителността и видовете риба, съобщават от общината.

Риболовът ще се осъществява от северната част на Гребния канал, като ще се  допускат само граждани, които притежават валиден билет за риболов. Разрешава се ползването само на една пръчка на човек с максимум две куки на перо.

При осъществяване на риболова видовете толстолоб и бял амур трябва да се връщат обратно във водата, а останалите видове могат да се задържат до 3 кг на човек или до един екземпляр надвишаващ 3 кг. Контролът ще се извършва от представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

На територията на Гребния канал няма да се допускат моторни превозни средства. Важно е участниците да спазват обявения начален  и краен час, да пазят чистота и да спазват обществения ред.

