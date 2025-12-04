ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Караджов сезира прокуратурата за съмнителни действия в "Автомобилна администрация"

Гроздан Караджов Снимка: Румяна Тонeва

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация" – Кюстендил, по време на проверка на пътя. Това съобщават от министерството на транспорта и съобщенията.

Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая, а служителите са незабавно отстранени до изясняване на ситуацията.

„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има – без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това", заяви вицепремиерът Караджов.

Гроздан Караджов

