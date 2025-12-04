Откриха златен пръстен от римската епоха във Видин (Снимки)

При разкопки в Античния римски град Бонония във Видин е открит римски пръстен от чисто злато с тегло от близо 24 грама. Това стана ясно от публикация във Фейсбук на община Видин.

СНИМКА: Фейсбук/ Община Видин

„Тази находка, която е като награда за нас, а и за всички жители на Видин, бе открита на дълбочина от 6 метра. Там е римският пласт от II-III век. Вчера, буквално в последните часове на проучването, открихме този златен пръстен от втората половина на II век. Това са т.нар. "пръстени на съпружеска вярност", които са разменяни между младоженците в Римската империя. На неговата плочка е изобразена съпружеската двойка. Много характерна изработка за този период – по времето на императорите Марк Аврелий и Комод", обясни доц. Димитров и допълни, че античното бижу най-вероятно е изработено в златарско ателие в римския град Рациария край днешното село Арчар.

„Искам да поздравя екипа и да им благодаря. Благодаря и на Община Видин, защото всяка година финансира археологическите проучвания на Антична Бонония. Колегите работят много усилено и се радвам, че в последните дни излезе и този уникален златен пръстен. Всички ние заслужаваме да имаме прекрасен обект в сърцето на град Видин", добави Христина Кирилова. СНИМКА: Фейсбук/ Община Видин

Община Видин за поредна година финансира проучванията в Антична Бонония. През настоящия археологически сезон изцяло е проучена Кула №10 на крепостната стена на Бонония и са разкрити нови исторически пластове. Предстои да бъде изработен проект за реставрация и консервация на тази част на античния град, а съседната къща от стария еврейски квартал на Видин ще бъде превърната в музей и посетителски център.

„Искам да поздравя екипа за откритието, както и Регионалния исторически музей, с който сме много добри партньори. Мога да ви уверя, че и през следващата година ще продължим с финансирането на разкопките тук и около „Баба Вида". Със сигурност ще поощрим археологическия екип да продължи разкопките, а през това време ще кандидатстваме за финансиране, за да ремонтираме сградата", обясни Мартин Дончев.