"Децата не искат да слизат": Шофьорът-магьосник, който превърна автобуса си в приказно кралство

Има един автобус във Варна, който пътуващите с градския транспорт са готови да чакат колкото трябва и не мърморят, когато закъснява. Защото пътуването в него е приключение. Особено за най-малките.

Негов шофьор е Ангел Неделчев, който вече осем години обслужва различни маршрути в морската столица.

А от седем се вдъхновява и решава да превърне автобуса си в коледна приказка. Първо получава съгласието на ръководството - щом не пречи на движението, може. Няколко мечета, малко гирлянди, "указателни" табели и готово! А, и стар волан от счупена PlayStation игра. Там, на първата седалка, седнал малкия принц или принцеса, карат автобуса на мечтите. Снимка: Орлин Цанев

Всичко е в пространството в началото на автобуса, а до Ангел се гизди истинска елха с традиционна украса - не да не го закачат хората, а за да ги радва.

Вече цяла Варна знае за необикновения автобус, но само внуците на 60-годишния Ангел не са се возили... живеят в Англия.

"Мамо, няма да сляза!" - Децата правят скандали на спирките

"Много се радват децата. В много случаи не искат да слизат, започват молби и разправии с мама, с тати - няма слизане, пропускат спирки."

Но най-фрапиращият случай е с две деца и една майка.

"Едното детенце успя да покара, но дойде време да слизат и братчето му не успя да седне зад волана. Чух го да плаче на тротоара. Продължих си курса и навръщане, какво да видя - същото семейство наредено на отсрещната спирка, чакали са ме поне 45 мин....

Волан от PlayStation и мечета от навсякъде

А украсата е впечатляваща - мечета, гирлянди, табели с весели надписи "Тронно място за малкия принц/принцеса", "Място за малки деца", както и указателни табели как да се отнасят с най-интересната част волана - монтиран специално за децата, за да могат да "управляват" автобуса.

"То е кормило, което е изгоряло от PlayStation игра за кормуване. Преди да го изхвърля в контейнера ми дойде на ума, че мога да го използвам за нещо", обяснява Ангел.

Воланът е вече четвърта година на пост. Две години е бил на предишния му автобус - Соларис, и две години вече е на новия.

А украсата като цяло е седма година. Всяка година се сваля след януари и се прави нова.

"Всяка година е задължително различно. Задължително. Започвам да търся нови мечета", подчертава Ангел.

15-20 автобуса с табели с весели надписи

Ангел не само украсява своя автобус. Той прави табели с весели надписи и ги раздава на колегите си.

"На предишния ми автобус имаше табелка: 'Този автобус е дистрибутор на усмивки, радост и добро настроение'", разказва той.

В момента в 15-20 варненски автобуси има табели, направени от него. Украса обаче слага само на своя автобус.

"С усмивка" - така реагират възрастните

Децата са възторжени. Но как реагират възрастните?

"Повечето от тях - с усмивка. Ахкат о изненада, ако я виждат за първи път.

Украсата намалява напрежението

Шофирането и гоненето на график не е лесна работа. Трафик, закъснения, недоволни пътници, счупен климатик... Но Ангел забеляза нещо интересно - украсата помага.

"Първата година, когато го направих и като видях каква радост е, разбрах, че по този начин се намалява и напрежението", споделя той.

"Дори и да е не е пуснат климатикът, или е развален, като видят украсата някак си им е неудобно да реагират, не върви да вдигат тон при хубавата гледка."

Вместо да мърморят, се захласват по жеста и позабравят за проблемите - така пътуването е по-леко за всички.

Магията на едно просто решение

Спонтанно. Така описва Ангел идеята, родена преди седем години. Спонтанно решил да направи нещо различно, нещо, което да носи радост.

И ето, днес, в навечерието на празниците, почти цяла Варна знае за автобуса с мечетата и волана от PlayStation. Знаят го децата, които не искат да слизат. Знаят го майките, които търчат след него. Знаят го хората, които влизат със стрес и излизат с усмивка.

Защото Ангел Неделчев не е просто шофьор. Той е "дистрибутор на усмивки, радост и добро настроение".

И тази Коледа, както и през последните шест, неговият автобус е най-желаният в цяла Варна.

P.S. Ако видите украсен автобус с волан и мечета във Варна, махнете на дядо Ангел. Той е на 60, но има глас на младеж и сърце на дете.