Бенгалско тигърче се роди за първи път в зоопарка в Стара Загора

2592
Рисът, който отскоро обитава зоопарка в града, също е сред ценните животни там. Снимка: Зоопарк Стара Загора

Бенгалско тигърче се роди за първи път в зоопарка в Стара Загора, похвалиха се оттам. Родителите са Карина и Белчо, като те са двойка от 8 години, а малкият тигър е първородният им син. Ето какво пишат от зоопарка:

"За първи път в нашата история се роди бебе бенгалски тигър – представител от критично застрашен вид. Това е огромен успех за нашия зоопарк и доказателство за грижите и отдадеността на целия ни екип", щастливи са от зоопарка. 

Днес кметът на община Стара Загора Живко Тодоров посети Зоопарка, за да види новороденото тигърче, както и нашия друг нов обитател – риса, който отскоро е част от нашето животинско семейство, съобщиха още от екипа. 

🐯 Вълнуващ и специален момент за Зоопарк Стара Загора!🐾 За първи път в нашата история се роди бебе бенгалски тигър –...

Публикувахте от Зоопарк Стара Загора / Zoo Stara Zagora в Четвъртък, 4 декември 2025 г.

Рисът, който отскоро обитава зоопарка в града, също е сред ценните животни там. Снимка: Зоопарк Стара Загора

