Бенгалско тигърче се роди за първи път в зоопарка в Стара Загора, похвалиха се оттам. Родителите са Карина и Белчо, като те са двойка от 8 години, а малкият тигър е първородният им син. Ето какво пишат от зоопарка:

"За първи път в нашата история се роди бебе бенгалски тигър – представител от критично застрашен вид. Това е огромен успех за нашия зоопарк и доказателство за грижите и отдадеността на целия ни екип", щастливи са от зоопарка.