Разследват причините за смъртта на работник в изкоп на ВиК авария в Лясковец

Окръжна прокуратура – Велико Търново ръководи разследване за изясняване причините за смъртта на 60-годишен работник във „ВиК Йовковци" ООД Велико Търново, починал на 6 ноември т. г. при отстраняване на авария в Лясковец.

Незабавно след инцидента е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на нарушаване на правила за извършване на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател и криминалистичната лаборатория на Окръжен следствен отдел – В. Търново. Извършен е оглед на местопроизшествието в присъствието на специалисти и съдебен лекар. Изготвен е фотоалбум, а тялото на пострадалия е откарано за аутопсия. Това посочват от пресцентъра на прокуратурата в отговор на съмнения на почерненото семейство, че истината за смъртта на мъжа се прикрива.

От близки на починалия работник бе инициирана и петиция в социалните мрежи с искане за осветляване на фактите и евентуалните виновни за инцидента.

До момента са разпитани свидетелите по случая. Изискана и получена е документация от „ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново. Изискан е доклад от Дирекция „Областна инспекция по труда". Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта на пострадалото лице. Планирано е извършване и на други следствени действия, които ще зависят от получените документи и заключенията на експертите, посочват още от прокуратурата.

Разследването продължава под ръководството на ОП – В. Търново. За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години.