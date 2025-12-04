Румен Радев ще отличи с Почетния знак на президента пожарникари и доброволци

На 5 декември, петък, държавният глава Румен Радев ще отличи с Почетния знак на президента служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и представители на доброволни формирования. Те ще бъдат наградени за активното им участие в овладяването на пожари през 2025 г., както и за принос към националната сигурност.

Церемонията ще започне в 11.00 часа в Гербовата зала на президентската институция и е по повод Деня на доброволеца. Отличени ще бъдат главен инспектор Пламен Петков, инспектор Гьоко Вълчанов, Стелиян Хараланов, Явор Хаджиев и Тодор Грозданов.

Главен инспектор Пламен Тенев Петков е началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" към регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Хасково. През лятото на 2025 г. ръководи силите и средствата при овладяване на пожари в общините Тополовград, Харманли, Свиленград и при авария с дерайлирал влак в Симеоновград. Под негово ръководство са спасени цели села, голям брой сгради и добитък.

Инспектор Гьоко Иванов Вълчанов е инспектор в група „Пожарогасителна и спасителна дейност" на Районна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Стара Загора. При пожар през лятото 2025 г. край Стара Загора насочва и ръководи наличните сили и средства и координира действията на допълнително привлечените екипи от Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел баня, Сливен и Пловдив.

Стелиян Георгиев Хараланов е заместник-председател на Националната асоциация на доброволците в Република България и ръководител на доброволно формирование – Белово. Участвал е в овладяването на пожарите на територията на общините Сунгурларе, Септември и Белово, както и на наводненията в курорта Елените и Община Бойчиновци. Участва в организирането на двете най-мащабни учения за доброволци – в Община Брацигово през 2022 г. и в Община Белово през 2025 г.

Явор Ангелов Хаджиев е ръководител на доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето", Благоевград. През лятото на 2025 г. координира действията на доброволните формирования и съвместната им работа с екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", местната власт и горските структури при възникването на поредица от големи горски пожари в област Благоевград.

Тодор Езекиев Грозданов е секретар на Националната асоциация на доброволците в Република България и член на доброволно формирование при Столична община. През 2025 г. има съществен принос за провеждането на редица обучения, лекции и практически занятия, свързани с правилното поведение и действия при бедствия, пожари, наводнения и други извънредни ситуации.