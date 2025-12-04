ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емануил Йорданов: Ако бях министър на вътрешните работи, щях да заповядам на полицаите да бият подпалвачите

Адвокат Емануил Йорданов Кадър: Би Ти Ви

Ако бях министър на вътрешните работи, бих заповядал да бият тези, които палят и рушат - извършва се престъпление пред очите на служители на МВР. Това коментира юристът и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването "Лице в лице" по bTV по повод големия протест в понеделник.

Никой не подозира, че ще ходят по различни централи, да не би да протестират срещу Сатиричния театър, риторично попита Емануил Йорданов. Той обаче разказа, че е видял как полицай напръскал със спрей младеж, който просто си вървял по улицата като на разходка и не правел нищо, нямал нищо в ръцете си. Според него протестът е постигнал целите си. 

"Няма никаква организация от страна на МВР, за съжаление, а са длъжни да го направят. Задължително беше да се вземат всички мерки, за да не се стигне дотам", допълни юристът Бойко Найденов, бивши директор на Националната следствена служба.

