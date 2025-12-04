ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Пловдив залови жената, откраднала козметика за над 120 лв. от дрогерия

24 часа Пловдив онлайн

1852
Полицията в Пловдив издирва тази жена за кражба. Снимка: МВР Пловдив

Служителите на реда са задържали жената, която миналата седмица излезе от дрогерия с продукти за над 120 лв. без да плати, съобщиха от МВР. Това е станало след предоставена насочваща информация от журналисти в пловдивска медия.

В обясненията си 24-годишната жена е направила самопризнания, а материалите по преписката са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив.

Както беше съобщено  на 12 ноември т.г. органите на реда потърсиха съдействие от гражданите по повод проверка, започната във Второ Районно управление за извършена кражба на стоки от дрогерия на ул. „Тракия" 54а. Тогава младата жена изважда въпросните артикули от опаковките им с етикети за защита от кражба, прибира ги в чантата си и преминава през касовата зона без да заплати.

Полицията в Пловдив издирва тази жена за кражба. Снимка: МВР Пловдив

