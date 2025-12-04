Полицията в Пловдив залови жената, откраднала козметика за над 120 лв. от дрогерия

Служителите на реда са задържали жената, която миналата седмица излезе от дрогерия с продукти за над 120 лв. без да плати, съобщиха от МВР. Това е станало след предоставена насочваща информация от журналисти в пловдивска медия.

В обясненията си 24-годишната жена е направила самопризнания, а материалите по преписката са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив.

Както беше съобщено на 12 ноември т.г. органите на реда потърсиха съдействие от гражданите по повод проверка, започната във Второ Районно управление за извършена кражба на стоки от дрогерия на ул. „Тракия" 54а. Тогава младата жена изважда въпросните артикули от опаковките им с етикети за защита от кражба, прибира ги в чантата си и преминава през касовата зона без да заплати.