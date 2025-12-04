Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, но то трябва да се въведе

Слави Трифонов обяви, че ИТН подкрепя референдума за еврото, но е твърдо за приемането му. Трифонов смята, че българите трябва да бъдат питани за всичко. Ето какво пише той във Фейсбук:

"Тъй като голяма част от медиите вероятно удобно за тях премълчават един факт, аз ще му обърна внимание. Вчера в Парламента парламентарната група на „Възраждане" внесе за гласуване предложението на Президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро" през 2026 г.?". И на въпросното гласуване, забележете, парламентарната група на „Има такъв народ" гласува „за" това да има такъв референдум.

Тоест, въпреки че аз твърдо вярвам, че европейската валута трябва да бъде въведена в България, убедено смятам, че българите трябва да бъдат питани за всичко. Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си. Такива са правилата на пряката демокрация."