Засилено полицейско присъствие ще има в Пловдив на 8 декември заради студентския празник

По традиция и тази година служителите на реда ще се грижат за сигурността и пътната безопасност около предстоящия празник на студентите – 8 декември, съобщават от МВР.

Вече са проведени срещи с представители на местната власт и управителите на частните охранителни фирми за координиране на съвместните действия при необходимост. Установени са местата, където се очакват масови събирания на млади хора – заведения, хотели, къщи за гости и хижи . Около тях е предвидено засилено полицейско присъствие, а на собствениците на съответните обекти е обърнато внимание на задълженията им с охраната и пропускателния режим, да не се надвишава капацитета и да не се продава алкохол на непълнолетни.

В дните около празника са планирани и специализирани операции за контрол по спазването на пътните правила.

Проверки ще се извършват за недопускането на нарушения на скоростните режими, управление под въздействие на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи, технически неизправни автомобили и др. Полицейските екипи ще имат готовност и за регулиране и подпомагане на трафика при повишаване на интензивността му по основните пътни артерии.

Завишена е и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

МВР - Пловдив съветва празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с добре подготвени автомобили и след предварително осведомяване за пътната и метеорологична обстановка.