Задържаният за погром на централата на ДПС Ники имал 4 братя и сестри, помагал в отглеждането им

21-годишният Николай Алексиев, който бе задържан на 1 декември за замеряне на централата на ДПС с бомбички, стъклени бутилки и камъни, имал четири братя и сестри, в чието отглеждане помагал. Това беше посочено в Софийския районен съд като един от аргументите в негова защита. Дали младежът ще остане в ареста или не, магистратите ще обявят около 19 ч.

По-рано днес майка му Десислава Алексиев беше в парламента и обяви, че синът и е бит в 5 РУ. Същото казаха и неговите адвокати в съдебната зала. Те даже попитаха защо прокуратурата не е се се сезирала, за да започне разследване. Младежът, чиято глава била спукана по време на протестите и зашита в ИСУЛ, после бил удрян корема и ребрата, за да подпише протокола за доброволно предаване на бомбички.

Според прукорор Георги Качжаниколов има достатъчно доказателства, че той е извършил деянието, за което е обвинен. Магистратът посочи, че на камери е заснето как Николай хвърля предмети по сградата на ДПС, което се разбирало от много специфичното яке, с което е бил облечен - лилаво с жълти ръкави.

Адвокатът на младежа Юлиян Дачев опонира, че не е сигурно, че от 100 000 протестиращи, той е бил единственият с такова яке. Защитата призова младежът да бъде пуснат на свобода, още повече че няма как да повлияе на свидетелите, защото те били полицейски служители.