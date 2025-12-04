ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световни оперни звезди идват в София

Задържаният за погром на централата на ДПС Ники имал 4 братя и сестри, помагал в отглеждането им

Ана Михова

[email protected]

3484
Стоп кадър от клипа на БТА. Момчето с якето с лилавите ръкави отговаря на описанието на 21-годишният Николай

21-годишният Николай Алексиев, който бе  задържан на 1 декември за замеряне на централата на ДПС с бомбички, стъклени бутилки и камъни, имал четири братя и сестри, в чието отглеждане помагал. Това беше посочено в Софийския районен съд като един от аргументите в негова защита. Дали младежът ще остане в ареста или не, магистратите ще обявят около 19 ч.

По-рано днес майка му Десислава Алексиев беше в парламента и обяви, че синът и е бит в 5 РУ. Същото казаха и неговите адвокати в съдебната зала. Те даже попитаха защо прокуратурата не е се се сезирала, за да започне разследване. Младежът, чиято глава била спукана по време на протестите и зашита в ИСУЛ, после бил удрян корема и ребрата, за да подпише протокола за доброволно предаване на бомбички.

Според прукорор Георги Качжаниколов има достатъчно доказателства, че той е извършил деянието, за което е обвинен. Магистратът посочи, че на камери е заснето как Николай хвърля предмети по сградата на ДПС, което се разбирало от много специфичното яке, с което е бил облечен - лилаво с жълти ръкави.

Адвокатът на младежа Юлиян Дачев опонира, че не е сигурно, че от 100 000 протестиращи, той е бил единственият с такова яке. Защитата призова младежът да бъде пуснат на свобода, още повече че няма как да повлияе на свидетелите,  защото те били полицейски служители.

Стоп кадър от клипа на БТА. Момчето с якето с лилавите ръкави отговаря на описанието на 21-годишният Николай

