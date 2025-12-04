ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световни оперни звезди идват в София

Емблематичната трамвайна спирка "Вишнева" в София грейна с коледна украса

Спирката е любима на софиянци. Снимка: Столична обшщина

Емблематичната трамвайна спирка "Вишнева" в София вече има коледна украса. Тя за първи път грейв в празнични светлини, като украсата е от естествени материали. Сред тях има борови клонки, шишарки и топли лампички, които вечер превръщат мястото във вълшебно зимно кътче, съобщиха от Столична община.

Около малката романтична къщичка от години се носят легенди. Според една от тях къщичката е подарък за Цар Борис III от съпругата му Йоанна и е използвана като ловна хижа. Затова и на покрива й има капандури, през които царят е ловувал. Мълви се също, че сестра му се срещала там с млад кавалерист. След смъртта му тя се подарява за обслужването на трамвайно трасе. Неговото проектиране се оказва трудна задача, защото теренът е стръмен, а релсите трябвало да се извият. Наложило се и изсичането на част от гората, което предизвикало недоволство.

Украсата е от естествени материали. Снимка: Столична община
