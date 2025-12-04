Прокуратурата иска "задържане под стража" за обвиняемите по делото "Исторически парк"

Прокуратурата поиска пред Софийския апелативен съд (САС) най-тежката мярка за неотклонениие "задържане под стража" на всички седем обвиняеми по делото "Исторически парк". Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

Очаква се по-късно тази вечер САС да произнесе решението си за мерките на обвиняемите, пише БТА.

Прокуратурата поиска „задържане под стража“, като посочи, че събраните доказателства до момента са достатъчни. От държавното обвинение бе посочено още, че е установено, че лицата са част от организирана престъпна група (ОГП) и ако са на свобода има реална опасност да повлияят на разследването.

В последната си дума пред съда всеки един от седмината обвиняеми поиска по-лека мярка за неотклонение.

Преди да влязат в съдебна зала обвиняемите бяха посрещнати от симпатизанти на „Величие" с възгласи „гордеем се с вас" и ръкопляскания.

Тази сутрин симпатизанти на „Величие“ протестираха пред Съдебната палата в София с възгласи „Оставка“ и „Свобода“. По-късно те влязоха в сградата на съда. Семействата на обвиняемите останаха и до този час в очакване да чуят решението на САС.

Обвинението спрямо седмината души е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари.