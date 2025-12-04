Съюзът на артистите призова за оставките на Мариан Бачев и Тошко Йорданов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съюзът на артистите в България (САБ) поиска оставките на министъра на културата Мариан Бачев и председателя на парламентарната културна комисия Тошко Йорданов. Искането идва и в знак на "категорична подкрепа" към позицията на организациите за колективно управление на права в областта на аудиовизията – "Филмаутор" и "Артистаутор".

Преди няколко дни двете организации изпратиха писмо до културния министър, председателя на парламентарната културна комисия и директора на дирекция "Авторско право" Мехти Меликов. В него те заплашиха културните институции със съдебно дело и поискаха оставки в сектора. Причината е, че вече две години в България не се прилага европейската директива за авторското право, въпреки промените в Закона за авторското право, пише "Медиапул".

САБ настоява министъра на културата незабавно да извърши задължението си да актуализира тарифите и правилата за таксуване на медийни оператори и кабелни телевизии.

"Без такива защитни механизми авторските и сродни права остават напълно незащитени при повторно и последващо излъчване на творчески продукт. Вашето продължаващо бездействие не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендирате да бъдете", пишат артистите в писмо до премиера Росен Желязков, председателя на парламента Рая Назарян, Тошко Йорданов и Мариан Бачев.

Според тях няма нито култура без уважение към труда на творците, нито европейско законодателство без неговото прилагане.

По думите им няма институционална отговорност там, където има само бездействие и затова настояват за незабавното предприемане на решения и подкрепят позициите на "Филмаутор" и "Артистаутор"

"Ако не можете – или не желаете – да изпълните своята роля, то единствената честна и отговорна стъпка е да я отстъпите. Това се нарича: ОСТАВКА", пишат артистите.

Подкрепа към исканията за оставки изразиха и от "Музикаутор".

В понеделник двете организации за колективно управление на правата съобщиха, че кабелните и сателитните оператори в България генерират около 500 млн. лева годишни приходи от абонати, без да заплащат съдържанието, което излъчват, а министерството на културата бездейства да приложи европейското законодателство.

По думите им България е единствената страна в ЕС, в която българските автори и колегите им от цял свят не получават възнаграждение от препредаване на съдържание, пише "Медиапул".

"Проблемът е от много години. Това е най-вече бездействието на Министерството на културата и неговото нежелание и отказ да се намеси", заяви в четвъртък пред БНР сценаристката Ваня Николова.

Тя поясни, че "Филмаутор" и "Артистаутор" настояват за регулации, а не за пари.

"Тези пари са изкарани, защото кабелните и сателитните оператори предават съдържание, което ние вече сме изработили. Това са нашите пари, от които ние не получаваме никакво отчисление от препредаването", каза тя.

По думите на продуцентката Галина Тонева правилата на ЕС изискват да има отчисляване на някакъв процент от печалбите на операторите към създателите на съдържанието.

"Става въпрос, че всички филми, които достигат до своите зрители на територията на България през абонамент към оператори, които им продават това съдържание, трябва да получават някакви отчисления.България е единствената държава в ЕС, в която няма отчисления за препредаване", поясни тя.

Страната вече беше глобена с близо 4 млн. лв. заради забавеното въвеждане на европейските директиви. Още през юли "Филмаутор" даде гласност на проблема и обяви, че ще сигнализира европейските институции.

"Тези пари ще ги плати Министерството на културата и ще бъдат за сметка на киното. Т.е. авторите плащат. Затова искаме оставки, защото МК не си е свършило работата", каза Тонева.

Според Николова повечето оператори в България са чуждестранни компании, но отговорността за неспазването на правилата е върху парламентарната културна комисия и Министерството на културата. По думуте на Тонева културното ведомство прави чадър над едни многомилионни компании.

Ето какво гласи цялата публикация във фейсбук на Съюзът на артистите в България:

ДО

Г-ЖА РАЯ НАЗАРЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОШКО ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И МЕДИИ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н МАРИАН БАЧЕВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Съюза на артистите в България изразява своята категорична подкрепа към позицията на Filmautor / Филмаутор и АРТИСТАУТОР и се присъединява към искането за ОСТАВКА на Министъра на културата и Председателя на Комисията по култура и медии към Народното събрание.

Господин Министър на културата,

Като отговорно лице по прилагане на Закона за авторското право и сродните му права, настояваме незабавно да извършите задължението си да актуализирате тарифите и правилата за таксуване на медийни оператори и кабелни телевизии. Без такива защитни механизми авторските и сродни

права остават напълно незащитени при повторно и последващо излъчване на творчески продукт. Вашето продължаващо бездействие не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендирате да бъдете.

Няма култура без уважение към труда на творците.

Няма европейско законодателство без неговото прилагане.

Няма институционална отговорност там, където има само бездействие.

Затова ние подкрепяме предприетите от ФИЛМАУТОР и АРТИСТАУТОР действия пред националните и европейските институции и настояваме незабавно да бъдат предприети реални решения, а не формални жестове.

Ако не можете – или не желаете – да изпълните своята роля, то единствената честна и отговорна стъпка е да я отстъпите.

Това се нарича: ОСТАВКА.

Съюза на артистите в България