Петима от протеста остават в ареста, Бобоков навън срещу подписка (Обзор)

Петима от общо 71 задържани на протеста в понеделник вечерта остават в ареста. На свобода е обаче мъжът, хванат с над 30 хил. лева на пачки - те не били, за да плаща на провокатори, а от събрани наеми, които носел към депозитен банкомат.

В ареста остават Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов и Кристиан Йончев, са хвърляли бомбички по полицаите пред Министерския съвет. Жулиен Желязков, който не е от тяхната компания, е хвърлил стъклена бутилка по униформените. Николай Алексиев пък е трошил централата на ДПС.

Кристиян, Лъчезар и Мартин били в компания от 6-7 човека в триъгълника на властта. От време на време се смесвали с множеството протестиращи, махали си маските, после пак си скривали лицата, за да хвърлят бомбички. Поведението им направило впечатление на двама оперативни работници от СДВР, които са и ключови свидетели по делото. Те последвали компанията до кръстовището на бул. “Христо Ботев” и ул. “Пиротска”, където били задържани. Тримата били откарани в ареста на 3-о районно управление. Четвъртият, Жулиен, също бил забелязан от оперативни работници, когато взел бутилка от земята и я хвърлил по полицаи. Бил проследен до метростанция “Сердика”, където го задържали. Той не оказал съпротива. Оказа се, че е в изпитателен срок за употреба на наркотици през 2023 г. Другите също са имали срещи със закона - Лъчезар е със споразумение за трафик на бежанци, Кристиан имал глоби. Мартин Иванов не е осъждан, но пък съдът посочи, че е бил най-агресивен, включително към мирните протестиращи. ЛЪЧЕЗАР ТУЛЕШКОВ Снимка: Йордан Симeонов

Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от Софийския градски съд на 11 декември.

Софийският районен съд остави в ареста и 21-годишния Николай Алексиев, който е задържан за това, че вечерта на 1 декември по време на големия протест е хвърлял пиратки, камъни, клони и стъклени бутилки по централата на ДПС. Според майка му Десислава Атанасова, която дойде в парламента по време на изслушването на ръководството на МВР, придружена от депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, върху сина й е било упражнено насилие, младежът оставал зад решетките, защото записал служебните номера на двама униформени, проявили насилие срещу него. Близките на младежа много емоционално приеха решението на съда той да бъде оставен в следствения арест.

На свобода са останалите 66 задържани, включително синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар. Той е с мярка подписка. Според СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите, но ден по-рано баща му отрече - обясни, че е отличник в училище, протестирал мирно, а и бил гнуслив да пипа кофи, но го взели за “заложник” заради фамилията му.