Организаторите на протеста сами го “замърсили”, обвини Митов (Обзор)

Полицаите изчаквали, докато провокатори палят и трошат, за да не пострадат и мирни граждани

Да създадат образ на държавата като агресор, а на полицията - на насилник. Това целели организаторите на протеста в София, обвини ги вътрешният министър Даниел Митов.

Три дни след като десетки хиляди излязоха на площада, той бе изслушан в Народното събрание за мерките по овладяване на напрежението в нощта на 1 декември. Пред депутатите застанаха и шефовете на жандармерията Николай Николов, на СДВР Любомир Николов и на сектор “Масови мероприятия” Иван Георгиев.

Така навръх рождения си ден Митов прекара 5 часа в обяснения и взаимни атаки с опозицията. Тя му иска оставката от понеделник насам, но премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов похвалиха МВР.

Униформените си свършили работата по опазването на живота и здравето на хората и не са позволили окървавяване на протеста, обяви министърът. Затова благодари на служителите на МВР. А острите обвинения отправи към ПП-ДБ и официалния координатор на протеста Тодор Петров. 5 часа бе изслушван вътрешният министър Даниел митов на рождения си ден Снимка: Йордан Симeонов

Още преди първият протестиращ да стъпи на улицата за мирния протест, публичното пространство беше целенасочено и системно замърсявано именно от организаторите - с мантри за очакване на насилие и откровени измислици за целенасочено заглушаван телекомуникационен сигнал. Широко се разпространяваха внушения, че МВР планира провокации, че се прекъсват отпуски на служители, че специализирани звена са в повишена готовност и МВР ще използва водно оръдие срещу протестиращите. Всичко това е невярно, обяви той.

На първия протест миналия петък в триъгълника на властта се появи проблем със сигнала на мобилните оператори, а на този в понеделник токът в центъра на София спря, когато тръгна шествието. Министърът на енергетиката не изключи като причина умишлен пожар в подстанция.

В понеделник вечерта полицията беше организирала 21 КПП-та, през които да минават протестиращите. Но Митов обясни, че организаторът на един протест още при съгласувателната процедура се ангажира да отсява съмнителните елементи, пияните и лицата с опасни предмети.

И той, и гл. ком. Николов бяха категорични, че от стюардите на протеста не са подавани сигнали за отстраняване на провокатори. Това предизвика съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев да поиска мултимедия в залата, на която да се пуснат записи как и стюарди, и депутатите от групата на ПП-ДБ са призовавали за мирен протест, посочвали провокатори, но полицията е липсвала. За такава прожекция трябваше да се подаде заявление в сряда, отряза го шефката на НС Рая Назарян.

Баретите не са вдигани в готовност, отпуски в МВР не са прекъсвани, продължи Митов. “Може на някого да му е прекъсната почивката между смените”, допусна той, но това “не може да се изтъква като величествена подготовка за нещо страшно”. А водното оръдие при зимни температури е забранено.

Сила не е използвана, само сълзотворен спрей

Най-важното е, че протестът не завърши с насилие и окървавяване, каквато бе целта на въпросните провокации, заключи Митов.

А на въпроса защо пред централата на ДПС-НН, където вилняха агитките с черни качулки, не е имало полицаи, обяви: няма заявено шествие в съгласувателното писмо до Столичната община, което да предполага изнасяне на целия протест там. Николай Денков обясни, че преди шествието полицията е уведомена, че хората тръгват. Митов отвърна с обвинение, че ПП-ДБ в последния момент подали нов маршрут на шествието. Заради спрения ток на бул “Левски”, където изскочили и провокаторите, минахме по “Витошка”, каза му Денков.

Полицейските шефове увериха, че всички съмнителни лица са наблюдавани и заснемани, а униформените реагирали своевременно.

Ивайло Мирчев опонира на вътрешния министър, срещу него се изправи и лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Снимка: Йордан Симeонов

Обявиха за провокация и това, че полицаите постоянно са били снимани

Сред излъчвалите на живо с телефона си как служителите на МВР наблюдават палежа на кофи и чупенето на партийните офиси бяха депутатите от ДБ Мирчев и Елисавета Белобрадова.

Няма как да се намесят, докато провокаторите са сред мирните протестиращи, това би могло да доведе до конфронтация и ескалация на напрежението, обясни Даниел Митов.

Чу се парадоксална теза - управлението цели да ескалира протест, който е насочен срещу него. Логиката на политиката и поведението на политиците, които са част от управлението, винаги е да деескалира общественото напрежение, обобщи Тома Биков от ГЕРБ. Тези, които “опитват да си разделят бащинството и майчинството на протеста”, искат да се покачи ескалацията, добави той.

Бившият МВР шеф Калин Стоянов похвали от името на ДПС-НН структурите на министерството за професионално овладяване на ситуацията. А Рая Назарян едва успокояваше страстите. Забележка получиха Манол Пейков от ДБ и Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от ИТН.

Щом ПП-ДБ са готови да излязат от рамките на протеста, ще опитат да го направят и в управлението, включи се шефът на групата на БСП Драгомир Стойнев. Те пък веднага след изслушването обявиха темата за вота на недоверие - икономическата политика. Тя изкарала хората на улицата, бюджетът бил последната капка.