Задържаният за погрома на централата на ДПС Ники, за когото майка му говори в парламента, остава в ареста

Съдът не го пуска на свобода, защото записал служебните номера на двамата полицаи, които го били, твърди майка му

Софийският районен съд остави в ареста 21-годишния Николай Алексиев, който е задържан за това, че вечерта на 1 декември по време на големия протест е хвърлял пиратки, камъни, клони и стъклени бутилки по централата на ДПС. Според майка му Десислава Атанасова, която по-рано днес се оплака в Народното събрание, че върху сина и е упражнено насилие, младежът оставал зад решетките, защото записал служебните номера на двама униформени, проявили насилие срещу него. Близките на младежа много емоционално приеха решението на съда той да бъде оставен в следствения арест.

От определението на съдебния състав стана ясно, че младежът е бил спрян за проверка при случайна среща с оперативните работници, които го наблюдавали минути по-рано как троши централата на ДПС. Те го запомнили по специфичното лилаво яке с жълти ръкави и шарената шапка, тип боне. Той бил в компания с още 20 младежи. След това изчезнал, най-вероятно по това време е бил в ИСУЛ, за да му шият раната на главата, а после случайно се засякъл със служителите на полицията. Те му поискали лична карта, той не я носил със себе си, но си казал трите имена и ЕГН-то. Според съда няма опасност Николай да се укрие, тъй като имал постоянен адрес, но можел да извърши друго престъпление. Тази опасност произтича от самото му поведение. Определението не е окончателно, в случай, че се обжалва, делото ще бъде гледано от СРС на 11 декември.