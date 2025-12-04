Кметът Пенчо Милков запали светлините на Коледната елха в Русе

С тържествен концерт пред сградата на Община Русе тази вечер бяха запалени светлините на Коледната елха и бе поставено началото на коледно-новогодишните събития в града. Стотици жители и гости на Русе се събраха, за да посрещнат Дядо Коледа и Снежанка. Кметът Пенчо Милков даде официалния старт на тържествата.

Празничната програма, подготвена от Общинския детски център за култура и изкуство, започна с изпълнения на възпитаниците на Детската вокална група „Слънце", които поздравиха публиката със зимни и коледни песни. Квартет „Слънце" представи тематична коледна композиция, а танцьорите от Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Зорница" зарадваха публиката със своите изпълнения.

Малката Христомила Белоева от група "Слънце" изпя „Коледна приказка", а ученици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" представиха класическия танц „Валс". Талантливата Яна Митева изпълни песента „Дядо Коледа, ела", а Николая Владова, ученичка в III клас в ОУ "Любен Каравелов", отправи поетично послание към добрия старец, точно преди звънът на шейната да ознаменува появата му. Дядо Коледа пристигна и пожела на децата здраве и вяра в доброто.

Най-чаканият момент от вечерта бе запалването на светлините на градската елха. Кметът Пенчо Милков попита от сцената какво добро са направили децата през годината. Той им обясни, че светлината и тъмнината никога не се съревновават. „Когато светлината настъпи напред, тъмнината отстъпва, затова светлината винаги побеждава. Пожелавам ви светлината и добротата във вашите сърца никога да не угасват. Тази година за първи път ще запалим светлините на елхата от добрите ви сърца". Той помоли децата да сложат ръце на сърцата си, а после ги попита „Какви трябва да бъдем през цялата година". И когато в един глас те отговориха „Добри", елхата грейна.

Програмата продължи с детския състав на ФТТ „Найден Киров", който поздрави гостите с танца „Северняшки игри", а финалът на концерта бе поверен на Ани Велчева с изпълнението й на „Танцувам рок около коледната елха".

Запалването на Коледната елха откри поредицата от празнични събития в Русе през декември, а елхата пред Община Русе ще носи настроение и коледна магия на жителите и гостите на града.