ЮНЕСКО ще бъде патрон на фестивала "Сурва" в Перник

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО ще бъде патрон на XXXII издание на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва". Решението бе потвърдено с писмо до кмета на община Перник - Станислав Владимиров. Изданието съвпада и с отбелязването на 60 години от първия фестивал, проведен през 1966 г., съобщава БНР. Фестивалът ще се проведе от 16 до 25 януари 2026 г.

Поради големия интерес от страна на маскарадните групи за участие в XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник 2026, срокът за записване беше удължен до утре - 5 декември (петък).

Тази година фестивалът ще е по-дълъг съобщи пред Радио София Адриан Скримов - представител от община Перник и част от организаторите на събитието. Фестивалните дефилета ще се провеждат в два последователни уикенда, а през останалите дни ще има богата съпътстваща програма.

"Откриването е на 16 януари. Ще има дефилета на 17 и 18 януари, дефилета ще има на 24 и 25 януари. Между тях, през цялата седмица ще има изключително много събития, които в момента подготвяме. На 23 януари традиционната ни ученическа "Сурвакариада" също очакваме да бъде най-голямата и най-пищна досега", обясни Адриан Скримов.

На XXXII издание на "Сурва" се очакват рекорден брой участници. Маскарадният фестивал се очертава като най-мащабното подобно събитие не само в България, но и в Европа, и света.