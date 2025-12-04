ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Залата в Пирея протече, отложиха мача на "Олимпиак...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21850051 www.24chasa.bg

Шепа "Величие" пред къщата на Борисов. Младежи и депутати от ГЕРБ ги гонят (Видео)

7456
Тома Биков в Банкя. Кадър: ГЕРБ

Народният представител на ГЕРБ Тома Биков и младежи от партията защитиха лидера си Бойко Борисов, пред чийто дом в Банкя се събраха скромен брой протестиращи от "Величие". Биков е категоричен, че подобни провокации повече няма да се допускат.

"Намираме се пред къщата на Борисов, допреди малко тук имаше провокация на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или пирамида - каза Биков. - Заедно с младежите и колегите искаме да кажем, че такава провокация се случва за последен път. Няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, където живеят, децата, жените и семействата. Нямаме нищо против някой да протестира, да води дебат с нас, но всичко това трябва да се случва нормално и в рамките на закона. А не с провокации, които тормозят хора, които нямат нищо общо с политическите дебати." 

Тома Биков в Банкя. Кадър: ГЕРБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените