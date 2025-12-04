Шепа "Величие" пред къщата на Борисов. Младежи и депутати от ГЕРБ ги гонят (Видео)

Народният представител на ГЕРБ Тома Биков и младежи от партията защитиха лидера си Бойко Борисов, пред чийто дом в Банкя се събраха скромен брой протестиращи от "Величие". Биков е категоричен, че подобни провокации повече няма да се допускат.

"Намираме се пред къщата на Борисов, допреди малко тук имаше провокация на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или пирамида - каза Биков. - Заедно с младежите и колегите искаме да кажем, че такава провокация се случва за последен път. Няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, където живеят, децата, жените и семействата. Нямаме нищо против някой да протестира, да води дебат с нас, но всичко това трябва да се случва нормално и в рамките на закона. А не с провокации, които тормозят хора, които нямат нищо общо с политическите дебати."