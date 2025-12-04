Леденият парк на София с още по-голяма площ тази зима

Най-голямата пързалка на Балканите отвори официално врати с промоционални семейни и групови билети с намаление

Леденият парк в София тази зима се разширява с още един декар, с дължина на алеите вече над един километър и с промоционални семейни и групови билети с намаление. Най-голямата пързалка на Балканите бе официално открита тази вечер в Княжеската градина до Орлов мост с кратка церемония, изпълнения на млади таланти във фигурното пързаляне и много усмивки. Леденият парк ще работи четвърта поредна година с подкрепата на Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта". Пързалката отново превръща голяма част от градината в огромна спортна арена, а жители и гости на града ще могат да ползват атрактивното съоръжение поне до 15 февруари.

Леденият парк бе открит от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, който благодари на всички, спомогнали за изграждането на съоръжението, даващо възможност на гражданите и гостите на града да се насладят на едни от най-популярните зимни спортове. Пързалката е разположена на площ от 13 000 кв. м., от които 5 000 кв. м. са ледено поле – това е с един декар повече от миналата година. Паркът има три ледени полета и множество алеи. „С изграждането му София се нарежда до големите европейски столици, които имат дългогодишна традиция в използването на градски съоръжения за зимни спортове", каза Петров преди да изтъкне социалната ангажираност на съоръжението, тъй като от началото на 2026 г. отново всеки ден ще има по 3 часа за организирано посещение на децата от столичните училища.

Сред официалните лица бяха още общинският съветник Димитър Петров, Дамян Диков и Анатоли Илиев – съответно изпълнителен директор и организационен секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта", представители на Ай Ес Ти Австрия - фирмата изградила Ледения парк и др. Изтъкнатата треньорка Ина Лутай представи на стотиците зрители участниците в танцовата програма на леда.

Последваха емоционални изпълнения на част от младите таланти на най-добрите български школи в ледените спортове чрез фееричното шоу „Приказка на лед". Сред участниците бяха шампионите на България от клуб „Албена Денкова", както и Силвия Лутай и Константин Ткаченко, които ще представят страната ни на световното първенство при танцовите двойки, което се слубва за първи път от над 20 години.

Леденият парк е разположен в Княжеската градина срещу СУ „Св. Климент Охридски". Няколкото ледени полета са свързани с широки алеи с дължина над 1 км, което превръща пързалянето в приключение. Зимният атракцион разполага с повече от 2500 чифта кънки, 60 тренажора и 15 инструктори.

Около пързалките е изграден Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на Столична община и много други. На място има инструктори, които ще преподават начални уроци, ще работят по програма за деца и ще следят за безопасността на посетителите. Очакванията са, че паркът ще привлече не само за жителите на столицата, но и посетители от други градове и от чужбина. Разкошната празнична украса се дължи на Метрореклама и с насоченост на посланията към коледните празници.

Огромната пързалката е изградена от „АСТ Сервиз" – представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis-&Solartechnik GmbH, Австрия с партньори Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта".

Модерното съоръжение ще работи всеки ден в периода от началото на декември до 15 февруари 2025 г. от 11.00 до 22.00 часа с четири двучасови сесии на ден: 11–13 ч., 14–16 ч., 17–19 ч. и 20–22 ч. с едночасова почивка между тях за почистване на леда.

След 1 януари учениците от София организирано ще ползват безплатно часове по предварителни заявки, иначе цената на посещение е 22 лева за една сесия от 2 часа, предвидени са намаления за многократно ползване, а кънките се наемат срещу 6 лв. плюс 2 лв. за гардероб. Новото тази година са специалните промоционални семейни и групови билети с намаление. Лед осветление и цветомузика превръщат парка в колоритна зимна феерия във вечерните часове, като всичко е съоръжено с енергоспестяващи светлини. Ледената пързалка ще работи поне до 15 февруари, а ако атмосферните условия позволяват – и след това.

На 21 декември на същото място ще бъде представен спиращият дъха „Коледен спектакъл на лед"