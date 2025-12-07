Кметът на Стара Загора към ПП-ДБ: Да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира във фейсбук предстоящ протест на ПП-ДБ в областния град.

"Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение", пише Тодоров.

По думите му областната структура на партията в Стара Загора иска да организира протест в сряда.

"Няма лошо. По същото време на площада пред общината имаме отдавна планирано и организирано коледно мероприятие с Ути Бъчваров. Въпреки това от ПП-ДБ ругаят общината как можело по време на протести да правим такива неща", пише той.

"Ами направо да вземем да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас", написа още кметът на Стара Загора.

И завърши: "Нямам какво да добавя повече...".