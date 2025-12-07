ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Кметът на Стара Загора към ПП-ДБ: Да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас

25900
Живко Тодоров

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира във фейсбук предстоящ протест на ПП-ДБ в областния град. 

"Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение", пише Тодоров.

По думите му областната структура на партията в Стара Загора иска да организира протест в сряда. 

"Няма лошо. По същото време на площада пред общината имаме отдавна планирано и организирано коледно мероприятие с Ути Бъчваров. Въпреки това от ПП-ДБ ругаят общината как можело по време на протести да правим такива неща", пише той. 

"Ами направо да вземем да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас", написа още кметът на Стара Загора.

И завърши: "Нямам какво да добавя повече...".

Живко Тодоров

Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение. ПП-ДБ в Стара Загора искали да...

Публикувахте от Zhivko Todorov в Неделя, 7 декември 2025 г.

