Кметът на Стара Загора към ПП-ДБ: Да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира във фейсбук предстоящ протест на ПП-ДБ в областния град.
"Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение", пише Тодоров.
По думите му областната структура на партията в Стара Загора иска да организира протест в сряда.
"Няма лошо. По същото време на площада пред общината имаме отдавна планирано и организирано коледно мероприятие с Ути Бъчваров. Въпреки това от ПП-ДБ ругаят общината как можело по време на протести да правим такива неща", пише той.
"Ами направо да вземем да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас", написа още кметът на Стара Загора.
И завърши: "Нямам какво да добавя повече...".
Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение. ПП-ДБ в Стара Загора искали да...Публикувахте от Zhivko Todorov в Неделя, 7 декември 2025 г.