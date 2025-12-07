Осъдиха майка от първомайско село, спестила си 97 вноски за издръжката на децата

Това е второто й наказание - през 2018 г. била осъдена, защото не плащала за момчето и момичето в продължение на 18 месеца

2 години пробация ще трябва да изтърпи майка от първомайското село Дълбок извор, която в продължение на години не плащала издръжката на двете си деца. Пропуснатите вноски са общо 97, а сумата - 8739 лв. Наказанието на 39-годишната жена, наложено от Районния съд в Първомай, включва задължителна регистрация по настоящ адрес, като ще трябва да се подписва два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител и обществено порицание - съдебният акт ще бъде закачен в кметството по местоживеене за две седмици. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.

Майката живеела на семейни начала с мъж в селото в периода между 2005-а и 2011 г. Година след началото на връзката им се родил син, а през 2008-а и дъщеря. Когато момичето било на 3 г. обаче жената заминала в чужбина и ги оставила на грижите на баща им, който завел дело за определяне на издръжка. Съдът преценил, че тя трябва да плаща по 90 лв. на месец за всяко от децата си.

По делото е установено, че през февруари 2021-а вноските спрели. За сина си не плащала 44, тъй като през септември 2024 г. той навършил пълнолетие и вече не се дължала издръжка. Спестените вноски за дъщерята пък са 53.

Това не е първата присъда на жената за неплащане на издръжката. През 2018 г. Районният съд в Първомай отново я признал за виновна, като тогава ѝ била наложена 3-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. По време на старото производство тя обяснила, че е трайно безработна в България и просто няма възможност да си плаща, макар да има желание. Тогава ставало въпрос за 18 вноски за всяко дете или общо 3240 лв.