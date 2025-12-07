ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стигнаха до блокирания танкер край Ахтопол - вертолет достави храна на екипажа

Щетите на танкера. Снимка: Орлин Цанев

Към момента МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България

Успешно бяха доставени хранителни провизии и комуникационни средства на борда на танкера "Кайрос", който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол.

Малко след 14.20 ч. вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка" пристигна край кораба.

След близо 10 минути кръжене летателната машина се снижи, а от нея се спусна човек. Веднага след това на няколко транша бяха спуснати и провизиите.

В 14.50 ч. хеликоптерът потегли обратно към авиобазата.

Операцията е съвместна между Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, съобщи БНТ

До нея се стигна след разговор на представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с хората от екипажа, които заявиха, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

Морето остава бурно затова и не може да се предприемат действия нито по евакуация на екипажа, нито по провлачването на кораба към безопасно място. Очаква се вълните и вятърът да спаднат и позволят достигане по вода до танкера във вторник.

Междувременно МОСВ предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море. Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Към момента не се отчитат отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.

