ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21864617 www.24chasa.bg

Екоминистерството: Засега няма замърсяване на морето от танкера

3448
Танкерът "Кайрос", блокиран край Ахтопол СНИМКА: Орлин Цанев

Басейнова дирекция следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

МОСВ предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкер беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода. Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България. Това съобщиха от министерството на околната среда и водите на сайта си. 

Координатите на точките, където се взимат пробите, са:

42°24'36,20" с.ш., 27°43'47,35" и.д.

41°59'42,55" с.ш., 28°01'56,86" и.д.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.

Танкерът "Кайрос", блокиран край Ахтопол СНИМКА: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте уникални кадри с дрон на заседналия край Ахтопол танкер (Галерия, видео)