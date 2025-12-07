ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Шофьор на 62 г. загина на място при свиреп челен удар между Габрово и Севлиево (Обновена)

Дима Максимова

СНИМКА: Архив

62-годишен водач на лека кола е загинал на място при челен удар с друг автомобил на пътя Севлиево-Габрово този следобед. Сигналът за катастрофата е подаден около 15,30 ч, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Габрово.

Спътничката на загиналия шофьор е откарана за преглед в спешна помощ, но няма данни да е пострадала. Шофьорът на другата кола също е откаран за прегледи и изследвания в габровската болница. Причините за инцидента се изясняват.

Движението е затворено и в двете посоки. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Севлиево – Сенник – Душево – път II-44 и обратно и се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

По-късно движението бе възстановено.  

                                                                                                                                                                                                                  

СНИМКА: Архив

