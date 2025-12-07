ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отнеха автомобила на шофьор, катастрофирал в Монтанско след употреба на алхокол

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Шофьор, употребил значително количество алкохол, е причинил произшествие с материални щети в село в Монтанско. Водачът е задържан, а автомобилът му е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Информацията е на БТА. 

Произшествието било реализирано към 21 часа снощи в село Мърчево, община Бойчиновци. Проверка с техническо средство на полицията установила, че шофьорът, който е мъж на 59 години от село Ерден в община Бойчиновци, е седнал зад волана с концентрация на алкохол в кръвна от 1,65 промила. Полицаите издали талон за кръвно изследване, но той отказал да даде кръв и приел показанията на дрегера. На място бил направен оглед от оперативна полицейска група. По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс, а колата е иззета. 

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че от август 2023 година, когато влязоха в сила законовите промени за конфискация на автомобил, ако водачът кара след употреба на наркотици или на алкохол в кръвта над 1,20 промила, в област Монтана са иззети около 100 автомобила. Има и приблизително още толкова случаи, в които нарушението не е направено с личен автомобил и ще трябва да се плаща стойността на колата.

