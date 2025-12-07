Евелина Славкова, "Тренд": Усещането, че всичко поскъпва, е част от микса на протеста

Изненадата не беше протестът в София, а това, че и по-малки градове се събудиха. Това коментира социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд". Протестът кореспондира с 2020-а година, когато хората казаха "Искаме промяна". И не я получиха. Те не протестират за бюджета, а за различно бъдеще, обясни тя в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

Колегата й Добромир Живков от "Маркет Линкс" също не приема препратки към 1997 г., а по-скоро с процесите отпреди политическата криза и цикъла предсрочни избори. След тях обаче дойде нещо, което повече не се харесва от това, срещу което се протестираше, отбеляза той.

Обществото трепери в момента и това се улавя от други проучвания на социологическите агенции, предупреди Славкова. Експертите предполагат по-висока избирателна активност, ако скоро има избори. Радикализацията започна да се покачва след ареста на кмета на Варна, отбеляза Живков. Това оказа своето влияние, но темата с повишаването на цените също е изключително важна, уточни обаче Славкова.

2/3 от българите посочват, че усещат значително увеличаването на цените в магазина, едва 3% казват, че не го усещат, обясни тя.

Още след първата ковид вълна през социологически инструменти започваме да усещаме влиянието на повишаването на цените, има натрупване и това сега е базата за по-мощни процеси, смята социоложката.

Въпросът е доколко няма да се възпроизведе сценария с "Има такъв народ", които дойдоха след протестите от 2020 - 2021 г. Феноменът ИТН изконсумира гражданската енергия, вижте къде са сега, посочи Живков.

От 9 май с искането за референдум за еврото се радикализира поведението на президента, което цели превръщането му в основна опозиция на управляващите. Но хората не скандират името му на протеста, затова и той е балансиран към това да го яхне, анализира Славкова. Нямаме колебания ще скочи или не за партия, но видимо е желанието му това да се случи по-бързо - едно е да хвърли оставка и да прави избори, друго е да си чака края на мандата. Именно защото имат алтернатива в лицето на президента, управляващите не хвърлят оставка сега. Преди Борисов имаше алтернатива, когато я хвърляше след протести, отбеляза тя.

Периодът около коледните празници неминуемо ще свали напрежението, въпросът е ще има ли радикализация през януари, която да принуди управляващите да се оттеглят, коментира още Славкова. Тя е песимист, че в този парламент има възможност за други конфигурации.

За г-н Борисов опитът за оттласкване от партньорството с г-н Пеевски е цел, която може да му донесе политически дивиденти, коментира пък Живков. Може да доведе до връщане към онази политическа независимост, която имаше преди години, и до възможност да се говори с дясната опозиция. ГЕРБ е структуроопределяща политическа сила в страната, затова състоянието й е много важно. Но тя е лидерска, а това поставя под риск какво ще се случи с политическата система в страната, ако само един единствен човек взема решението, смята представителят на "Маркет Линкс".

Какво ще се опитат да покажат и разкажат на хората, ще бъде определящо за властта. А това, което хората искат, определено не е контрапротест, подчерта Евелина Славкова. Българските граждани дадоха властта на царя, на Бойко Борисов, на Слави Трифонов, на ПП - всичко това идва като решение от българския народ, напомни тя. Политиците се опиват да вземат решения, а те се вземат от улицата. Въпросът е каква отговорност ще поеме обществото - дали да се правят бързи избори и после след 6-7 месеца нови за президент, вметна колегата й.

Въпросът сега е и как ще се случи целият протест с еврото. Хората по малките населени места няма да си ги сложат в банка, ще си ги сложат в джоба, ще ходят сега да обменят по пощите - представете си какво ще се случи, ако някоя баба бъда нападната с изтеглената сума във Видинско, например, попита Евелина Славкова. Не виждам особена политика към възрастните хора по темата с еврото, подчерта тя.