Един загинал при челен сблъсък между кола и микробус на пътя Велинград - Ракитово

Мъж на 27 години е загинал на място при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Катастрофата е станала около 16,50 часа на прав участък.
Стоянов уточни, че загиналият е управлявал лек автомобил "Мерцедес", предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко".
Пътят в района на инцидента е временно затворен. На място са екипи на полицията, противопожарната служба и Спешна помощ, пише БТА.