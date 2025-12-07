ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Един загинал при челен сблъсък между кола и микробус на пътя Велинград - Ракитово

Катастрофа. Снимката е илюстративна. Снимка: 24 часа

Мъж на 27 години е загинал на място при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Катастрофата е станала около 16,50 часа на прав участък.

Стоянов уточни, че загиналият е управлявал лек автомобил "Мерцедес", предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко".

Пътят в района на инцидента е временно затворен. На място са екипи на полицията, противопожарната служба и Спешна помощ, пише БТА.

