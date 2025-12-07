Вицеадмирал Николов: Евакуирахме трима от заседналия танкер край Ахтопол

Трябва да ги наблюдава лекар, затова ги изтеглили с хеликоптера, за останалите има храна за 3 дни и постоянна връзка

Трима души бяха евакуирани от танкера "Кайрос, обяви на брифинг вицеадмирал Румен Николов -– директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност".

"Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.

По думите му операцията е започнала още сутринта. "Бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите. Със съдействието на министрите на транспорта и отбраната се предприеха мерки за доставяне на материалите, които да осигурят пребиваването на екипажа".

"Заявката беше да им осигурим храна за 3 дни. Доставени са им хранителни продукти, вода и комуникационни средства, с които да осъществяваме връзка с тях", обясни Николов.

Той сподели, че са получили информация, че има трима членове на екипажа не са в добро здравословно състояние и по молба на корабособственика трябва да бъдат евакуирани от борда на кораба.

"При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа. Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика", допълни той, цитиран от Нова тв.

По думите му тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел.

"Последният полет завърши в 17:53 часа. Към момента хората са в безопасност. Останалите 7 души са на борда на кораба. Осигурени са им храна, вода и дизелов генератор, който ги снабдява с електрозахранването", обясни Николов.

Според него по план утре сутринта ще бъдат евакуирани още четирима души от екипажа. На кораба ще останат трима, които да изпълняват указанията на корабособственика.

"Военноморските сили участват в тази операция от самото начало", каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

"Съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция" организирахме да има техни представители в авиобаза "Чайка", които да посрещнат екипажа и медицински специалисти, които да ги прегледат", сподели той.

Михайлов обясни, че операцията е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се е движел нагоре-надолу.

"Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата на кораба и той да ръководи и действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани", коментира той.

"Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани", допълни Михайлов.

Вицеадмирал Николов съобщи, че в понеделник е планирана среща между представителите на външното министерство на България и Турция, които да изяснят детайлите за този инцидент.

"Има контакти с китайския корабособственик. Неговите намерения са да запази собствеността на кораба. Тримата души, които ще останат на борда, ще бъдат негови представители. Нашата страна няма ангажименти", сподели той.

По думите му към момента няма никакви индикации за изтичане на гориво, защото корабът е на достатъчна дълбочина - няма контакт с дъното и няма пробойни.

"Разполагаме с екипажния списък, предоставен е на Главна дирекция "Гранична полиция" . На голяма част от екипажа личните документи са изгорели по време на атаката", допълни той.

Танкерът "Кайрос" е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни. На борда се намираше екипаж от общо 10 души - 7 мъже от Китай и по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар.

Малко след 14:15 часа в неделя екипажът получи провизии от храна и вода. Вертолет „Пантер" от авиобаза „Чайка", за по-малко от 15 минути успя да намери подходяща точка и да извърши операция по доставяне на продукти и комуникационни средства.