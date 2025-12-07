Благомир Коцев допусна, че може да е кандидат за президент, ще мисли

"Ако всички хора, които излязоха и ме подкрепиха, ако цялата тази енергия поставя въпроса по този начин, аз съм отговорен човек - и ако трябва да откликна, ще го направя. Няма как да не нося отговорност пред всички тези хора, които застанаха зад каузата, и ще мисля по темата."

Така кметът на Варна Благомир Коцев отговори на въпроса на Лора Крумова в "На фокус" по Нова тв как приема споменаването на името му като кандидат за президент и дали би приел.

Сега обаче не е на дневен ред, направи уговорка той. Имам други приоритети в момента, обясни Коцев. Първо да обърна внимание на семейството си и здравословното състояние на жена ми. Второ - да обърна внимание на града си, на варненци, на работата в общината, където има много предизвикателства след тези 5 месеца, през които бях в ареста, обясни кметът.

Призна, че през тези месеци е имал моменти, в които мислел да не се занимава вече с политика, но жена му казала - след всичко това как можеш да се откажеш, "за какво ги ядохме тези жабета". Затова сега е решен да остане.

Коцев отново заяви, че е бил притискан по реализацията на различни проекти във Варна и е имал предложения от друга политическа сила да се присъедини, за да няма проблеми. Те идвали през различни хора, информирал за това и лидерите на ПП.

Кметът на Варна призна, че е бил много изненадан от показанията на своя до скоро най-близък човек в общината и семеен адвокат Диан Иванов. Впоследствие той се отказа от тях, обяснявайки, че ги е да под натиск. Коцев нямал контакт с Иванов и не го е търсил, защото той е напуснал по здравословни причини и след това почти не са общували. „Имахме разногласия по някои от политиките и начините на работа и беше естествено това (напускането му от общината) да се случи. Много се изненадах от неговите показания. Аз не знам на какво той е бил подложен, разбирам, че са били намесени и неговото семейство и деца", съобщи той.

За основната свидетелка срещу него обясни: "Пламенка Димитрова съм я срещал веднъж в среща много по-късно след като въпросната поръчка е била отдавна предрешена и в ход. Тоест било е взето решение във връзка с това, че услугата изтичаше в Община Варна. Аз много късно разбрах, че тя изтича и че нейната фирма, която изпълнява 16 г. поред, е била изпълнител и към този момент. Но е изтичал договорът. А новият изпълнител не може да влезе да изпълнява, защото има обжалване от нейна страна на поръчката на втора инстанция. И ми се обади заместник-кметицата, която е в нейния ресор в тази услуга и ме помоли да вземем решение какво точно да направим, за да не спре. И тогава се принудих да проведа разговор, за да видя какво става и какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държа странно на тази среща, защото аз исках да чуя какви са възможностите дали те виждат някакво решение. Но тя реагира странно и каза: "Ми ако искате аз веднага мога да си оттегля поръчката, жалбата". Аз казах: "Не, не, не искам такова нещо, просто искам да намерим решение, ние като община да не спираме услугата, защото много хора ще останат без храна за този период". След това вече си правя равносметка, че може би е искала да провокира подобен тип разговор, който да ме уличи в нещо. Никога не съм водил разговор за пари", посочи той.

"Биляна Якова е по същия начин жена, която съм виждал веднъж в лична среща. Тя поиска среща тогава с мен да ми обясни за въпросния проект "Интегриран градски транспорт", на който тя е била ръководител от 2013 г. Дойде, обясни, аз я изслушах. След което нямахме повече допирни точки и чак след няколко месеца тя беше освободена по съвсем друга причина - че е подписвала протоколи извън стойността на договора, който вече е изтекъл", каза Коцев. Той е подал като кмет сигнал срещу Якова в прокуратурата. Обясни, че всички свидетелствали срещу него са отстранени и уволнени по някакви причини.

"В София съм заради това, което преживя семейството ми. Когато се случи всичко с мен аз питах жена ми как сина ми възприема липсата ми и това което се случва и тя каза, че му казва, че се бия с дракони. Тук съм именно заради това, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони и се надявам, че на моя син никога няма да му се налага да се бие с дракони", посочи кметът на Варна.

"Загубата на свободата, това беше загуба на физическата свобода. Свободата на духа и чистата съвест е това, което носи истинската свобода в човека. Защото макар и 5 месеца под запрещение, аз винаги не съм се чувствал несвободен, защото винаги съм си представял какво е да загубиш истински свободата си. За мен това е да не можеш да се разхождаш свободно по улиците. Да не можеш да извървиш няколко метра без охрана. Аз ходя свободно в момента по улиците и ще продължавам да го правя и смятам, че истинската свобода е това да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на своя страна", разказа Коцев как се е чувствал.

"Вярвах, че ще изляза, защото както казваха и хора, които са били там и бяха в ареста: "От тук винаги се излиза". Но всъщност усещането е на една обреченост, защото аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. Защото аз наистина през цялото време се чудих на какво се основават тези обвинения. Гледах ги по телевизията, слушах ги и в съдебната зала какво твърдят хора, които аз не познавам или бегло познавам или само съм чувал за тях. И през цялото време човек си мисли: "Ако той може да попадне в ареста на базата на фалшиви показания, на лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък, докъде може да стигне едно овладяване на системата, която очевидно те кара да стоиш в ареста, по причини, които за теб са непонятни", заяви варненският кмет.

Разказа, че имал различни съкилийници през тези 5 месеца: "Първо бях със съкилийник, който беше обвинен във финансови престъпления, имаше хора свързани с наркотици, с измами. Разбира се, хората които са в ареста нямат присъда. Така че това са хора, които са обвинени и не мога да говоря доколко те са били виновни или не. В ареста не съм се ползвал с никакви привилегии. Отношението към мен беше уважително, разбира се, като всеки един арестант."

Сили на първо място му давала опората от семейството. "Те са преживели също много. Когато излязох и видях големия си син, той беше изключително променен за тези 5 месеца. Според мен, травмата върху него беше най-голяма", каза кметът на Варна.

"Искам да благодаря на хората, че се пребориха за една голяма кауза, която аз представлявам", посочи той. Коцев беше освободен на 28 ноември, след като беше преместен от Централен софийски затвор, във варненския. Кметът се върна на работното си място на 1 декември, след като прекара повече от 5 месеца в ареста.

Защитата на Коцев е обжалвала мярката за неотклонение - парична гаранция от 200 хил. лв., която беше събрана от дарения и внесена в съда. Адвокатите на варненския кмет настояват тя да бъде намалена или да му бъде наложена по-лека – подписка, и Апелативен съд – Варна образува дело по жалбата му.