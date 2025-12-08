Военните си купуват и паркинг за велосипеди покрай F-16

Дават още 12,5 млн. лв., за да дооправят базата Граф Игнатиево, може цената на ремонта да стигне и 1 млрд. лева

Близо 12,5 млн. лв. (6,37 млн. евро) без ДДС дава Министерството на отбраната за изграждане на вътрешни и обходни пътища и други обекти в авиобаза Граф Игнатиево. Те са предвидени за приемане и експлоатация на самолетите F-16, както и за осигуряване на достъп до тях за обслужване и ремонт.

Освен нови пътища в авиобазата трябва да се направят и паркинги, площадка за маневриране на самолети и ограда за охрана на новите изтребители на Военновъздушните сили.

Ще бъде изградена цялостна пътна мрежа в авиобазата, която да обслужва всички обекти в нея чрез вътрешни пътища. Главният вътрешен път, който трябва да се построи, ще преминава между всички сгради и трябва да е широк 36 м. Всяка лента от него ще се раздели с 2% напречни наклони, за да се получи т.нар. ниска точка. В документацията към поръчката е уточнено, че за целта ще бъде направен и напречен отводнител в средата на всяка от лентите. По този начин няма да се събират повърхностни води при вратите на хангарите за обслужване на самолетите и ремонт на горивната им система.

По западния фронт на авиобазата ще се направи обходен път с паркинг за 47 коли. А на южния също ще има обходен път, но с

по-голям паркинг за 68 коли

и 5 товарни автомобила. Там е предвидено да се направят и 2 навеса за паркиране на 40 велосипеда и мотоциклети. В оградата, която ще се постави, трябва да има предвидено място за общо 6 входа и изхода, оборудвани с портални врати с автоматично отваряне, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Теренът, който попада в обхвата на поръчката, е около 63,5 хил. кв. м, като от него 19 хил. са за пътната мрежа, 6 хил.- за външните паркинги, и 1064 кв. м. са за ограда. Според техническата спецификация настилката на вътрешните пътища трябва да е асфалтобетоново покритие и да е съобразена с изисквания за натоварване от 11 тона/ос и минимална скорост на движение 20 км/ч.

От военното ведомство дават 270 дни на изпълнителя да свърши работата, предвидена в поръчката. Тъй като на “Граф Игнатиево” се носи бойно дежурство по Air Policing и се провеждат учения и съвместни летателни тренировки, обществената поръчка е с ограничена процедура. Това е така, защото тя е свързана със сигурността и отбраната. Затова ще има и предварителен подбор на кандидатите. Сред основните изисквания към тях е да са реализирали минимален общ оборот за полследните 3 г. от 12 млн. лв. Освен това трябва да са изграждали пътна инфраструктура, пътища или паркинги през последните 5 г.

Реконструкцията и модернизацията на авиобаза Граф Игнатиево започна още през 2020 г. Тя трябваше да излезе 300 млн. лв., но сумата отдавна се удвои и продължава да расте, с което проектът се превръща в един от най-големите в отбраната.

Има вероятност цената да достигне и 1 млрд. лв. В началото на тази година правителството разплати без конкурси малко над 234 млн. лв. за спешни ремонти на военното летище.

Миналата година министерството на отбраната констатира сериозни забавяния в изпълнението на инфраструктурата, предизвикани от COVID пандемията, войната в Украйна и нарушени срокове на доставките на материали. Именно тогава бе стартиран и процес за ускоряване на дейностите по ремонта на авиобазата, за да може да се навакса със забавянето. Това обясни министър Атанас Запрянов в писмен отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. От него стана ясно още, че в рамките на мандата на това правителство са завършени най-важните обекти, които трябва да преминат и сертифициране от САЩ за приемането на изтребителите F-16.

Досега у нас вече пристигнаха 6 самолета. В края на ноември Запрянов обясни пред БНТ, че военните очакват последните 2 самолета по първия договор със САЩ да пристигнат в България до средата на декември. С тях се очаква да бъдат доставени и резервните части, предвидени в договора. Те трябва да са достатъчни за 3-годишна поддръжка на самолетите.

Когато ресорната комисия в парламента прие на първо четене бюджета за сектора, стана ясно, че парите за военните не стигат. Затова от министерството

планират да отложат най-голямото плащане по втория договор за F-16

до 2028 г. Това обаче няма да повлияе на сделката и производството на другите 8 самолета, категоричен бе Запрянов. Най-рано през 2027 г. изтребителите ще са в оперативна готовност.

В началото на 2026 г. още 7 пилоти ще заминат на обучение. Засега само двама са обучени да водят групи, а шестима могат да летят на самолетите. Докато не бъдат подготвени достатъчно пилоти, няма как да бъде давано бойно дежурство с новите американски изтребители, обясни през октомври шефът на ВВС Николай Русев.

Освен пътищата, които предстои да бъдат изградени в Граф Игнатиево, вече правят и укрития за самолетите, които трябва да са готови до края на годината. В тях ще се прави поддръжката и обслужването на самолетите.

Вече могат да бъдат приемани и съюзнически самолети за Air policing.