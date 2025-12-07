Министър Даниел Митов: Няма задържани без причина на протеста, на следващия чакам съдействие от организаторите

Няма задържани невинни и изкупителни жертви. За всеки, който задържан на протеста в София, има причина. И всеки документиран да извършва вандалства ще си получи наказанието.

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването "Защо, господин министър" по bTV.

За да ми искат оставката, трябва да се посочат конкретни и реални причини. МВР свърши основната си работа - да запази здравето и живота на хората, каза още министърът.

Той не пожела да влиза в индиректен спорт с Десислава Алексиева, чийто син Николай бе сред арестуваните. Всяка майка иска да защити детето си, но той е стар познайник на полицията заради притежание на наркотици", добави Митов.

Може да съществува много по-добра координация между полицията и организаторите на протеста и ще разчитам занапред на това, обяви министърът на вътрешните работи в навечерието на седмицата, в която се организират нови протести.

Естествено е те да спазват параметрите на разрешеното и съгласуваното със Столичната община, каза той. Ако искат нещата да протекат мирно и спокойно, да си сътрудничим - няма значение какво мислят за мен или кабинета, трябва да мислим за хората. Те искат да са мирно на площада, настоя Митов.

Вътрешният министър увери, че не се опасява от гражданска война, попитан за очакваните контрапротести, които ДПС-НН свиква

Полицията действа така, че да пази здравето и живота на мирните протестиращи и да задържи така провокаторите, че после да няма обвинения в полицейско насилие. Ако беше проявила агресия, щяхме да си говорим за окървавяване на протеста и "Под колоните2". Това коментира още министърът.

Провокаторите бяха повече от 100, обясни Митов. И допълни, че групите агресиращи се присъединили, когато протестът излязъл от разрешеното пространство в триъгълника на властта и тръгнал на нерегламентирано шествие. Бе категоричен, че полицията е реагирала по протокол. Досега не е имало протест със 75 задържани - по начин, който не предизвиква обвинения в полицейско насилие, подчерта министърът. Едва ли сме били безгрешни във всяка ситуация, ще си направим анализа, но е безотговорно да се прехвърля отговорността на МВР. Тя е на тези, които лидират протестите и месец преди това нагнетявали напрежение, настоя той. Митов посочи, че опонентите са дехуманизирани от организаторите на протеста, а това е метод на болшевиките и нацистите.

Внушаваш, че другата страна са нечовеци, възмути се той.

МВР няма особена роля в проверката нарочно ли е спрян токът, каза още Митов.

Учудвам се на емоционалните реакции на хора от опозицията, които, без да проверят, тръгнаха да бранят това лице, отговори той на задочните въпроси от майката на задържания студент Николай, която твърди, че синът й е бит в ареста, а и преди това на протеста, и че не е вандалствал.

За някои от задържаните са стигнали до информация кои стоят зад тях, но "когато стигнем по-високо", ще обявим, заяви вътрешният министър.

Г-н Пеевски нито съм го чувал, нито той има някакво желание да оказва влияние, отговори на въпрос как приема обвиненията, че бил министър на лидера на ДПС. Зам.-председател съм на ГЕРБ, имам си лидер, отсече Даниел Митов. Срамно било хора, които са подписвали документи и закони с Пеевски, сега да се опитват да се изчистят през това, коментира той. А оставка трябвало да подаде МВР шефът, при когото се арестува лидера на опозицията, препрати той към Бойко Рашков и ареста на Бойко Борисов.

По повод предстоящия вот на недоверие министърът заяви, че най-важното, което го интересува, е влизането на България в еврозоната. Колкото до това дали предстои зима на нечие недоволство, "всичко е възможно да се случи с правителството".

Тема на разговора бяха и заплатите в системата на МВР.

Смятам, че ще постигнем съгласие по този въпрос. Но хората от полицията и пожарните служби заслужават достойно заплащане, тъй като рискуват живота си. Това е и вид антикорупционна мярка. А заплатите на редовите полицаи бяха ниски, каза Митов.