Над 800 участници представиха силата на българския фолклор в „Коледно надиграване" в Русе

Русе оживя в духа на българската традиция по време на традиционното „Коледно надиграване" 2025, което тази година се проведе като първа мащабна програма от фестивала „Русе Арт Фест". Събитието бе организирано от Фолклорен танцов театър „Найден Киров" с хореограф и художествен ръководител Богдан Донев с подкрепата на Община Русе.

Надиграването бе открито от зам.-кмета Димитър Недев, който приветства участниците и подчерта значението на съхраняването и популяризирането на българските традиции, както и ролята на общността за подкрепа и развитие на младите таланти. Димитър Недев припомни и благотворителния аспект на събитието, насочен към подпомагане на 14-годишната Бояна от Математическа гимназия „Баба Тонка", която води тежка битка със сколиоза и има нужда от подкрепа. На централния вход на зала „Арена Русе" бяха поставени дарителски кутии за всички желаещи да помогнат. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в надиграването в зала „Арена Русе", показвайки майсторство и артистичност в изпълнението на български народни танци. Сред тях бяха ДЮФА „Зорница", ФТК „Елбетицa" при СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ", Танцова школа „Мегданъ", Клуб за спорт и танци „Фламинго Етно", ФТА „Здравец", Танцова задруга „Жълтица", Школа за народни танци „Играорци", ФТС „Зора" и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче".

Председател на журито бе акад. Любчо Василев – главен художествен ръководител на Професионален ансамбъл „Мизия" – Търговище и заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Членове бяха Стоян Господинов – главен художествен ръководител на Професионален ансамбъл „Добруджа" – Добрич, и д-р Деница Анчева – преподавател в НУИ „Професор Веселин Стоянов".

Състезанието се проведе в три възрастови категории – 1–4 клас, 5–8 клас и 9–12 клас, като участниците се надиграваха с класически български хора и ръченици, а музикалният съпровод бе предоставен от оркестър „Найден Киров" с ръководител Александър Радев. В края на надиграването бяха определени победители във всяка категория, които получиха грамоти и специални награди – ваучери за ледената пързалка, предоставени от „Общински пазари" – Русе, ваучери от книжарница „Хеликон" и благотворителни календари от сдружението „Германо-българска помощ за животните".

Във възрастовата категория от I до IV клас първото място бе присъдено на Лъчезара Рафаилова и Симеон Иванов. Втори се класираха Антония Събкова и Даниел Водицилиев, а трети бяха Микаела Денчева и Никола Янков

Във втора възрастова група /V – VIII клас/ на първо място се изкачиха Косара Матева и Виктор Цвятков, второто място отиде при Габриела Димитрова и Йордан Методиев, а трети станаха Андрея Дончева и Данаил Донев.

В трета възрастова група /IX-XII клас/ призовите места заеха двойките Яна Василева/Христо Тодоров, Виктория Караиванова/Константин Прокопиев и Ева Ефтимова/Мартин Манолов.

Конкурсът за Мис и Мистър „Танц" 2025 се превърна в един от най-очакваните акценти на вечерта. На сцената излязоха победителите от трите възрастови категории, а след оценката на журито престижните отличия Мис Танц 2025 и Мистър Танц 2025 заслужено получиха Яна Василева и Христо Тодоров.

Всички победители бяха наградени от заместник–кмета на община Димитър Недев.

За поредна година бе присъдена и престижната награда за най-артистично изпълнение, учредена от ФТТ „Найден Киров" на името на неговия основател – творецът и хореограф Иван Донев. Тя бе връчена от ръководителя на фолклорно–танцовия театър Богдан Донев и отиде при Ева Ефтимова.

Събитието продължи с фолклорни изпълнения на гостуващи и русенски клубове, които представиха китки от различни български области – „Дунавско хоро", „Ръченица", „Копаница", „Старо Еркечко хоро", „Буенек", „Ваяшки хора", „Шопски хора", „Пиринска сюита" и „Арамийски игри".

Кулминацията на празничната вечер бе участието на Николай Славеев, един от най-обичаните родопски изпълнители. Той представи емблематични родопски песни, които изпълниха залата с емоция и родолюбие. Публиката посрещна изпълненията с дълги аплодисменти, а в края на програмата присъстващите в залата извиха кръшно хоро.

Водещ на фолклорния празник беше музикантът Крум Крумов.

Събитието "Коледно надиграване" е част от проект, финансиран по Схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.