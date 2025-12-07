Божидар Божанов: Управляващите са един протест назад

Управляващите са един протест назад. Първият протест поиска изтегляне на бюджета, вторият протест вече им поиска оставката. Така, че беше късно те чак тогава да изтеглят бюджета. Това заяви пред БНТ съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

"Искането ни за изтегляне на бюджета беше придружено с едно допълнение и то беше, че ако не го направят, трябва да си подадат оставката. И те не го направиха, направиха го чак след втория протест, който вече им беше искал оставката. И ние чухме гражданите. Надявахме се и управляващите да ги чуят. Те си направиха оглушки. Видимо и от бюджета, който са предложили сега. Да, най-скандалните неща ги няма. Не ги няма, отложени са. Осигуровките се вдигат от догодина", посочи той.

Философията на бюджета е на максимални разходи. Видимо също така не е съвсем правилно, че в сектор сигурност са замразени средствата. Вместо 13, с 10 се увеличават. След като миналата година бяха увеличени с над 50, в някои случаи дори с повече. Не е махнато от закона автоматичното обвързване. Просто за тази година е временно отложено. Така на практика всички проблеми само се отбутват, замитат се под килима, но философията остава грешна и ще теглят също толкова много дълг. Тоест няма да вземат парите от джоба на хората утре, но ще ги вземат от тяхното бъдеще. Това е проблемът, каза Божанов.

"Единственият аргумент, който МВР извади, за да опита да се защити по някакъв начин от това, което всички граждани видяха - че полицията бездейства, че я няма, че след това оставя едни 30-40 човека с качулки да безчинстват, беше "ами то ние не знаехме, че ще се ходи дотам". Нелепи бяха обвиненията на МВР, че стюардите на протеста, че организаторите е трябвало едва ли не дори те да идентифицират провокаторите. Абсолютна капитулация на МВР. Може би зад нея се крие координация с новоначалието", коментира съпредседателят на "Демократична България".