Разправия за статуетки между фенове на битаците завърши с бой в Асеновград

В дъното на скандала били нарушените неписани правила на сделките по този тип пазари

2000 лв. обезщетение и 1000 лв. глоба ще трябва да плати 61-годишен пловдивчанин за бой на битака в Асеновград. Пострадалият завел иск и успял да осъди нападателя си, макар първоначално да е поискал по-висока сума - 5000 лв.

Пловдивчанинът работи като управител на фирма в родния си град. Хобито му обаче е да посещава битпазари, за да търси втора ръка вещи с определена стойност. Същата страст имал и пострадалият, както и трима свидетели на ситуацията, заради която двамата стигнали до съда. Цялата група била от Пловдив и се познавали покрай хобито си.

На 8 януари подсъдимият отишъл на пазара в Пазарджик в търсене на конкретни порцеланови статуетки - комплект от 5. Обикаляйки из сергиите видял четири от тях и попитал продавача каква е цената им. В този момент се появил другият колекционер, който казал, че вече ги е купил, но са на сергията, за да не ги носи със себе си. 61-годишният мъж до този момент дори не знаел, че статуетките вече са платени, и се подразнил от поведението на другия, който според него нарушил неписаните правила на покупките по битаците. Предложил да ги откупи за по-висока цена, но новият собственик на фигурките отказал, което допълнително го изнервило.

Следващия ден бил четвъртък - когато обичайно се провежда пазар в Асеновград, близо до Автогарата. Купувачът на статуетките се разбрал да вземе свой приятел около 5,30 ч. и да отидат там рано-рано. Успели да стигнат около 6 ч. По същото време дошъл и 61-годишният мъж със свой приятел, който го карал. Още било тъмно и мъжете използвали фаровете на колата си, за да огледат сергиите, разположени буквално на земята. В един момент пътникът слязъл и започнал да оглежда пеша, като за да вижда, използвал светлината от челник на главата си.

В един момент двамата колекционери се засекли и избухнал скандал. Недоволният мъж се развикал и попитал: "Какви бяха тези номера вчера? Да ми платиш зад гърба статуетките!". Двамата започнали да си разменят псувни, успелият купувач се засилил към опонента си, а той, без да се замисля много, му забил 3 последователни крошета в лицето. Пострадалият предложил на другия мъж да идат под моста, за да се разберат. Той обаче се отдалечил, а раненият установил, че му тече кръв от носа и има счупена коронка на единия зъб. Решил да подаде сигнал на телефон 112 и на място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Звъннал и втори път, за да добави, че нападателят го заплашил с нож.

Пристигайки на място, полицаите не забелязали пострадалият да има кръв по лицето, а самият той не се оплакал за счупения зъб. За да изяснят ситуацията, извикали 61-годишния мъж, който не отрекъл двамата да са се карали. През това време дошла и линейката, но раненият отказал преглед. Всички служители си тръгнали, а двамата фенове на битаците получили протоколи за предупреждение.

Още на същия ден обаче пострадалият отишъл в отделението по "Съдебна медицина" на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив и си извадил медицинско. Наел си адвокатка, която депозирала жалба от негово име в Районното в Асеновград. Започнала проверка, но прокурор отказал да образува досъдебно производство и мъжът подал частна тъжба.

Освен глобата и обезщетението 61-годишният пловдивчанин ще трябва да плати 542 лв. разноски по делото и държавна такса. Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.